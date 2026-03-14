Fiscales solicitan rechazar el nuevo juicio de Sam Bankman-Fried por fraude en FTX

Los fiscales estadounidenses han solicitado que se rechace el nuevo juicio de Sam Bankman-Fried, afirmando que no ha presentado pruebas adecuadas que justifiquen una revisión de su condena por fraude.

Acusaciones Sin Sostenimiento Legal

En un reciente desarrollo, los fiscales federales de Estados Unidos solicitaron a un juez desestimar el pedido de Sam Bankman-Fried para un nuevo juicio. El fundador de FTX enfrenta una condena de 25 años de prisión por fraudes relacionados con el colapso de la plataforma en 2022, un escándalo que agudizó la crisis en el sector de las criptomonedas.

La fiscalía respondió a la moción de la defensa, señalando que Bankman-Fried no logró proporcionar fundamentos legales suficientes para justificar la revisión de su condena. Según los documentos judiciales, los fiscales sostienen que no ha presentado pruebas nuevas ni argumentos que muestren que el juicio original fue injusto.

Repasando los Argumentos de la Defensa

La defensa del exdirectivo argumenta que existen testimonios que podrían poner en entredicho la narrativa de la fiscalía sobre la insolvencia de FTX antes de su colapso. Entre sus reclamos, mencionan que ciertos ex ejecutivos de FTX podrían haber proporcionado declaraciones que contradicen las acusaciones de manejo fraudulento de los fondos.

A pesar de esto, los fiscales han contraargumentado que estos planteamientos reiteran cuestiones ya discutidas durante el juicio original y carecen del peso legal necesario para justificar un nuevo proceso.

Circunstancias del Caso FTX

Bankman-Fried fue declarado culpable en noviembre de 2023 por varios cargos de fraude y conspiración, vinculados al uso indebido de fondos de clientes de FTX. Las acusaciones señalan que el empresario permitió que su fondo de cobertura, Alameda Research, utilizara miles de millones de dólares en depósitos de usuarios para cubrir pérdidas financieras y realizar inversiones de alto riesgo.

El desplome de FTX no solo resultó en pérdidas multimillonarias para sus inversores, sino que también provocó una significativa crisis de confianza en el mercado de criptomonedas a nivel mundial.

El Futuro del Caso

La decisión sobre la moción para un nuevo juicio recaerá en el tribunal federal de Nueva York. Si el juez opta por aceptar la postura de los fiscales, la condena de Bankman-Fried se mantendrá, limitando sus posibilidades de ser juzgado nuevamente en este caso.