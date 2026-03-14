50 años del Golpe: Estudio de la UBA reafirma el rechazo a la dictadura y la esperanza de no repetir la historia

Un estudio revelador explora cómo los jóvenes argentinos perciben la dictadura y su legado a medio siglo del golpe, evidenciando una clara postura a favor de la justicia y la democracia.

A mitad de camino hacia el 50 aniversario del golpe militar en Argentina, el Observatorio Pulsar ha presentado un análisis sorprendente sobre la percepción de los jóvenes en torno a la democracia y el período dictatorial, titulado «1976/2026: Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina.»

Un Estudio Integral sobre la Percepción de la Dictadura

El informe, realizado en colaboración con el CELS, combina un enfoque cuantitativo y cualitativo. Se llevaron a cabo ocho focus groups en diversas regiones del país, y se recopilaron respuestas de 1,136 participantes mediante una encuesta nacional.

Conocimiento y Opiniones sobre el Golpe Militar

Los resultados son contundentes: más del 70% de los encuestados afirma conocer la historia del golpe y considera crucial seguir juzgando a los responsables. Un 63% acredita una falta de justificación al golpe militar, evidenciando una clara desaprobación.

Responsabilidades Culpables entre los Encuestados

Del total de los consultados, un 39% señala a la Junta Militar como principal responsable. Otras responsabilidades se distribuyen entre Montoneros (16%), el gobierno de Isabel Perón (13%) y la situación económica (8%).

Fuentes de Aprendizaje y Percepción

Las instituciones educativas se destacan como la fuente principal de información sobre el golpe, elegidas por un 44% de los encuestados, seguidas por conversaciones familiares (30%) y noticias (10%).

Valoración del Legado de la Dictadura

Los datos reflejan una opinión clara: el 71% califica la dictadura como «muy mala» o «mala», mientras que solo un 7% la ve de manera positiva. Un 19% la considera «regular».

Cultura y Memoria Colectiva

El impacto de películas y documentales es notable; un 37% de los encuestados ha visto producciones relacionadas, mientras que solo un 21% ha participado de marchas del 24 de marzo o leído fragmentos del famoso «Nunca Más».

Diferencias en la Percepción de la Dictadura

La investigación también revela dos visiones: un 61% la considera un «plan sistemático de desaparición de personas y violación de derechos humanos», mientras que un 32% opta por calificarla como un «gobierno autoritario que enfrentó una lucha contra el terrorismo».

Sentimientos y Reflexiones sobre un Futuro Dictatorial

Durante los focus groups, surgieron emociones negativas en torno a la dictadura, referidas como «dolor», «temor» o «condena». Cuando se les preguntó sobre un posible futuro golpe, la mayoría respondió con un contundente silencio, seguido de afirmaciones como «eso no pasará» o «nunca se permitiría otra vez».

Actitudes hacia la Democracia Actual

Un admirable 83% de los encuestados estima que la posibilidad de una nueva dictadura es baja. La preferencia por la democracia se manifiesta en un 78%, superando las tasas de países vecinos según organizaciones de estudio.

Consecuencias Potenciales de un Régimen Autoritario

Al reflexionar sobre lo que implica una dictadura, la mayoría se enfoca en sus efectos personales, como la restricción de libertad de expresión y el uso de redes sociales. Sin embargo, cuando se planteó la pregunta «¿por qué no podría volver a pasar?», las respuestas se tornaron colectivas, apuntando a la resistencia social.

Una Muestra Representativa de Diversas Regiones

El estudio tuvo un fuerte énfasis federal, con un 69% de los participantes provenientes del interior del país, lo que incluye ciudades de menor densidad poblacional como Lobos, Rufino y Villa Mercedes.

Historias Personales que Marcan Opiniones

La experiencia personal se muestra crucial: aquellos que tienen familiares o conocidos que sufrieron bajo la dictadura suelen tener una visión más negativa de ese periodo y más empatía hacia los organismos de derechos humanos.