Alerta: Escasez de jóvenes plomeros afecta la construcción

El reciente Día del Plomero, celebrado el 11 de marzo, ha resaltado no solo la importancia de este oficio en nuestra vida diaria, sino también la alarmante escasez de profesionales jóvenes en el sector.

En Argentina, encontrar un plomero especializado se ha transformado en una tarea ardua, a veces llevándose días o semanas. Esta inusual dificultad plantea la pregunta: ¿por qué este oficio esencial está perdiendo su atractivo entre los jóvenes?

Una Escasez Preocupante de Jóvenes Plomeros

Las estadísticas son alarmantes: prácticamente no hay plomeros entre 18 y 25 años. Según datos de organismos como el Banco Mundial y el Indec, el déficit en trabajadores especializados, incluyendo plomeros y albañiles, alcanza casi el 25%. Esto ha elevado los costos de la construcción entre un 8% y un 12%.

Un Oficio en Peligro

La situación actual podría hacer pensar que plomeros como Mario y Luigi, personajes populares de los videojuegos, tendrían asegurado un trabajo en la actualidad. Mientras el entretenimiento digital florece, la vida real presenta un desafío notable: la falta de jóvenes dispuestos a dedicarse a un oficio vital.

Un Cambio Cultural Necesario

A lo largo de las últimas décadas, ha prevalecido la idea de que el camino al éxito se encuentra exclusivamente en la educación universitaria. Esto ha llevado a un desprestigio de los oficios técnicos, creando un desajuste entre el deseo de los jóvenes de avanzar en carreras digitales y la necesidad apremiante de habilidades prácticas.

Recuerdos de un Pasado Laboral

María Gabriela Tomassoni, conocida en redes sociales como @mamaconstruye, recuerda cómo, en los años 60 y 70, era común que los jóvenes se unieran a sus padres para aprender un oficio. «El plomero solía llevar a su hijo a trabajar con él», señala, reflejando una cultura de aprendizaje práctico que parece desvanecerse.

La Educación Técnica en Transformación

A partir de los años 90, la educación técnica comenzó a cambiar, centrándose en disciplinas más modernas. Sin embargo, existe una creciente necesidad de revitalizar estas escuelas de oficios, donde se pueden adquirir habilidades prácticas que conduzcan a empleos rentables.

Revalorizando el Oficio

Víctor Guajardo, gerente general de Amanco Wavin Argentina, enfatiza que la escasez de plomeros calificados no es un problema menor, sino un reflejo de una crisis mayor en los oficios técnicos. «La pregunta no es por qué los jóvenes evitan la plomería, sino cuánto le costará al país la falta de esta mano de obra», afirma.

Nuevas Oportunidades de Capacitación

La Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad ofrece más de 670 oportunidades de formación en áreas con alta demanda laboral. Con el lanzamiento de cursos gratuitos, se busca atraer a jóvenes a sectores como la energía, la seguridad y la robótica, pero también al esencial campo de la plomería.

Una Brecha Generacional en el Oficio

La mayoría de los plomeros en Argentina tienen entre 46 y 55 años, mientras que el 98% de ellos son hombres. Además, un 84% de los plomeros afirman haber elegido este trabajo por vocación, en lugar de necesidad. Este patrimonio de conocimiento se enfrenta al desafío de un futuro incierto si no hay una renovación generacional.

La Regulación y el Futuro de la Plomería

Con la desregulación del sistema de Obras Sanitarias de la Nación, la falta de matriculación y regulación para los plomeros ha llevado a la minimización de estándares en la industria. Alejandra Lewoski, asesora legal de la Cámara Argentina de Instalaciones para Fluidos, menciona que la plomería se ha convertido en un polirrubro, donde muchos profesionales realizan trabajos sin el conocimiento pleno, lo que afecta la calidad de los servicios ofrecidos.