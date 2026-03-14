Un tercio de los trabajadores de la salud omite comidas durante su jornada

Trabajadores de la salud enfrentan serias dificultades para mantener una dieta equilibrada, revelando una problemática que afecta su bienestar y rendimiento laboral.

La situación de los trabajadores del sector salud en Argentina es preocupante. En la provincia de La Pampa, muchas trabajadoras han expresado su frustración ante los horarios rotativos y la limitada oferta de alimentos saludables en sus lugares de trabajo.

Impacto de los Horarios Irregulares en la Alimentación

“Lo que más nos afecta son los horarios rotativos que no nos permiten llevar una dieta adecuada. Nos ofrecen desayuno, pero generalmente es alto en harinas. Antes teníamos más opciones, como frutas, pero las alternativas han disminuido considerablemente”, comentaron algunas trabajadoras del sector público de salud.

La falta de tiempo para alimentarse adecuadamente es otra barrera. “Lo hacemos entre todas, pero no es fácil encontrar un espacio adecuado para comer sano”, añadieron.

Estadísticas Reveladoras sobre Vulnerabilidad Alimentaria

Un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA junto a Edenred ha revelado que el 83,5% de los trabajadores en Argentina enfrenta algún tipo de vulnerabilidad alimentaria. Entre los datos más alarmantes, el 61,1% se saltea comidas, el 78,5% opta por alimentos menos nutritivos y un 22,6% no come durante su jornada laboral.

Diferencias Alarmantes entre Sectores

El informe también señala que en el ámbito de la salud, la situación es más crítica. El 33% de los encuestados afirma que no ingieren alimentos mientras están en el trabajo, destacando que el 64,2% de ellos lo hace por razones económicas.

La Voz de los Expertos

Alejandra Sánchez Cabezas, directora de la Asociación Argentina de Salud Pública, advirtió que estas cifras no son sorprendentes. “Existen múltiples factores estructurales en el sistema de salud que contribuyen a este problema”, aseguró, mencionando el multiempleo y las largas jornadas que dificultan las pausas para descansar o alimentarse.

El Papel de las Mujeres en el Sector Salud

Las mujeres representan entre el 70 y el 71% del personal sanitario. “Es preocupante, especialmente para aquellas con responsabilidades de cuidado”, agregó Sánchez Cabezas, quien también hizo referencia a un estudio provincial que mostró que el multiempleo es más común entre médicos que entre enfermeros.

Consecuencias de la Alimentación Inadecuada

Los problemas alimentarios no solo afectan la salud de los trabajadores, sino que también repercuten en la calidad de atención ofrecida a los pacientes. “Que los trabajadores de salud no puedan alimentarse durante la jornada laboral es un claro indicador de la deteriorada situación laboral en el sector”, afirmó una de las trabajadoras consultadas.

Urgente Necesidad de Cambios

La falta de tiempo y recursos adecuados impacta directamente en la calidad de vida laboral. Según el informe, el 70,7% de los trabajadores de la salud no recibe ayuda de sus empleadores para sus comidas, y solo el 26,7% cuenta con un comedor en su lugar de trabajo.

El estudio concluye que el 80,4% de los trabajadores valoraría positivamente un aporte de sus empleadores para mejorar su alimentación. “Durante las guardias, pedir alimentos más nutritivos sería un buen comienzo”, sugirieron desde La Pampa.