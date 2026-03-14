El Encanto de lo Mágico

Annie llega a Buenos Aires: Un Musical que Promete Emoción y Talento

El esperado musical Annie desembarcará en el Teatro Broadway el 19 de marzo, ofreciendo una experiencia vibrante que combina talento y nostalgia. Este clásico, que ha cautivado al público desde su adaptación en 1979 y su exitosa película de 1982, renueva su magia en la Argentina con un notable elenco y una producción contemporánea.

Dirigido por Mariano Demaría y con la dirección artística de Nicolás Vázquez, el espectáculo contará con figuras reconocidas del teatro argentino como Miguel Ángel Rodríguez, Lizy Tagliani y Julieta Nair Calvo. Junto a ellos, los jóvenes talentos Emma García Torrecilla, Paloma Leila Coso Ferro y Loana Muriel Martínez encarnarán a la queridísima Annie, alternando en el protagonismo.

Un Reestreno lleno de Nuevas Energías

La versión actual de Annie no solo revive un clásico, sino que también presenta un elenco diverso y activo. Con la actuación de Julieta Nair Calvo, quien interpreta a la secretaria del millonario Oliver Warbucks, la producción promete llevar al público a través de una montaña rusa de emociones. Lizy Tagliani, en su primer musical, da vida a Miss Hannigan, una antagonista que promete combinar humor y melodrama. Mientras tanto, Miguel Ángel Rodríguez aborda el personaje de Warbucks, un hombre que descubre el verdadero significado de compartir y amar.

Expectativas de los Protagonistas

Julieta destaca la singularidad de tener un elenco compuesto por diez niñas, lo que transforma la dinámica del escenario. “La energía que traen cambia todo el espectáculo”, asegura emocionada. Además, señala que se seguirán estrictamente las consignas de Broadway y que los números musicales se presentarán en castellano, creando una atmósfera auténtica y emocionante. Lizy también compartió su entusiasmo: “He estado estudiando canto para este rol. La experiencia es increíble, y el talento de mis compañeros me inspira a dar lo mejor de mí”.

Desafíos y Oportunidades en el Escenario

Los actores revelan que trabajar con tres grupos diferentes de Annie les ha permitido explorar la versatilidad del personaje, pues cada niña tiene su esencia única. “Esto nos obliga a ensayar más y a adaptarnos a cada propuesta”, comenta Julieta. Además, Nicolás Vázquez, como productor y director de actores, se caracteriza por su paciencia y capacidad de hacer que el trabajo en equipo se sienta divertido y enriquecedor.

El Futuro del Teatro en Argentina

Los protagonistas también reflexionan sobre el estado actual de la ficción televisiva en Argentina. Julieta menciona su añoranza por las novelas diarias, mientras que Miguel Ángel ve en la televisión una necesidad no satisfechada por el público. Ambos coinciden en que la vuelta de formatos tradicionales puede revitalizar la industria del entretenimiento. La cartelera teatral se encuentra en una etapa de gran actividad, con varios estrenos programados, incluyendo producciones como Billy Elliot y Charlie y la fábrica de chocolate, lo que augura un panorama prometedor para el teatro argentino.

Annie: Un Clásico que Resuena en el Corazón de Buenos Aires