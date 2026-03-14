Las Chicas del Valle Logran Clasificación en Comodoro

Un evento emocionante tuvo lugar en el Club Huergo de Comodoro Rivadavia, donde jóvenes talentos de la gimnasia artística dieron sus primeros pasos hacia las competencias regionales del 2026.

La primera etapa clasificatoria de gimnasia artística, organizada por Chubut Deportes, reunió a 35 gimnastas de distintas localidades de la provincia. Las participantes, con edades entre 9 y 15 años, demostraron su dedicación y habilidades en varios aparatos.

Seleccionadas para la Siguiente Etapa

El objetivo de la jornada fue claro: posicionarse entre las mejores para avanzar en el proceso selectivo. Al término del evento, se definieron las diez gimnastas que pasarán a la segunda y última fase clasificatoria, programada para finales de marzo en el Valle.

Más Allá de las Calificaciones

Durante esta emocionante jornada, todas las representantes del valle lograron asegurar su lugar en la siguiente fase. El evento no solo marca un avance en la preparación de las atletas, sino que también es un paso fundamental para el equipo que representará a Chubut en los Juegos de la Integración Patagónica, que se llevarán a cabo del 20 al 24 de abril en Río Gallegos, Santa Cruz.

Las Estrellas Emergentes

Las gimnastas que lograron avanzar son:

Olivia Battaglia

Delfina Marín

Catalina Aciar

Xiomara Farías Buffa

Irupé Román

Aneley Hernández

Jazmín Salomón

Nina Pacheco

Berenice Tacuare Romero

Clara Di Marco Crespo

Este grupo diverso estará compitiendo por un lugar en el equipo provincial que competirá en los Juegos, con solo tres atletas aseguradas finalmente.

El Futuro de la Gimnasia Artística en Chubut

La jornada marcó un hito importante en el proceso de selección de la gimnasia artística provincial. La emoción y el compromiso de estas jóvenes gimnastas prometen un futuro brillante para el deporte en la región.