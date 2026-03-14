Trump: «EE. UU. ha ‘aniquilado por completo’ objetivos militares en la isla Kharg de Irán»

La reciente escalada de la violencia en el Medio Oriente ha llevado a una serie de ataques militares que están impactando la estabilidad regional. A continuación, se detallan los últimos acontecimientos.

Estados Unidos Bombardea Irán: Enfocándose en Kharg Island

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado que el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque masivo en Kharg Island, un punto estratégico para las exportaciones de crudo iraní. Según Trump, «los objetivos militares han sido totalmente destruidos», mientras que añadió que se optó por no dañar la infraestructura petrolera, aunque advirtió sobre repercusiones si se ve amenazada la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Impacto en las Exportaciones de Petróleo

Kharg Island es crucial para Irán, ya que representa aproximadamente el 90% de sus exportaciones de petróleo. A pesar de los bombardeos, los medios estatales iraníes han reportado que no hubo daños significativos en las instalaciones petroleras.

Respuesta Global

En el contexto de la guerra en Oriente Medio, las autoridades de EE.UU. e Israel han considerado la posibilidad de una acción militar más agresiva en la isla, aunque hasta ahora han sido cautelosas en su enfoque.

Opiniones en Washington

Trump también ha dejado claro su escepticismo respecto a las negociaciones con Irán, indicando que el país busca un nuevo acuerdo, pero no bajo términos que él consideraría aceptables.

Actividades Militares en la Región

En otro desarrollo, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita ha informado sobre la interceptación de un dron en el este del país. Además, se han registrado ataques aéreos israelíes en Líbano, que continúan aumentando la tensión regional.

Mejorando el Suministro Energético para Asia-Pacífico

Mientras tanto, el Secretario del Interior de EE.UU., Doug Burgum, ha declarado que el país está preparado para ofrecer un suministro energético confiable a la región de Asia-Pacífico, en medio de la crisis que afecta al flujo de petróleo y gas en Medio Oriente.

Amenazas a la Seguridad en Irak y el Norte de Irán

En Irak, un ataque aéreo ha dejado al menos una persona muerta y varias heridas en Bagdad, provocando una fuerte condena del ejército iraquí. Además, el ejército israelí ha emitido advertencias a los residentes del área industrial en Tabriz, Irán, indicando que se intensificarán las operaciones militares.

Desafíos de Seguridad en la Embajada de EE.UU.

Por último, un misil impactó en un helipuerto dentro de la embajada de EE.UU. en Bagdad, resaltando la creciente preocupación sobre la seguridad de las instalaciones diplomáticas en la región.