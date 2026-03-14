Nueve policías de Portugal detenidos en investigación por abuso

Un caso impactante sacude a la Policía de Seguridad Pública de Portugal, donde siete agentes enfrentan graves acusaciones por delitos de tortura, abuso de poder y agresiones físicas en la comisaría de Rato, Lisboa.

Detenciones y Graves Acusaciones

Los siete oficiales fueron arrestados el pasado 4 de marzo tras la apertura de una investigación que destapó una serie de crímenes en la comisaría. La decisión de mantenerlos en prisión preventiva responde a la posible continuidad de actividades delictivas y al riesgo de alteración de pruebas.

Investigación Amplia que Abarca a Muchos Agentes

Según el diario Correio da Manhã, el alcance de la investigación podría involucrar a unos 70 oficiales de distintas comisarías, incluyendo a algunos con rango de jefe. En función de estos hallazgos, la Comandancia Metropolitana de Lisboa ha abierto varios procedimientos disciplinarios contra los agentes implicados.

Reacciones de la Institución

La Policía de Seguridad Pública afirmó que «repudia enérgicamente cualquier comportamiento que constituya una violación flagrante de los principios fundamentales» e informó que fue ella misma la que presentó el caso ante el Ministerio Público.

Casos Precedentes de Abuso

No es la primera vez que se presentan acusaciones de este tipo en la PSP. Dos oficiales ya se encuentran en prisión preventiva desde julio del año pasado por delitos similares, que incluyen tortura y falsificación, tras una serie de redadas en comisarías de Lisboa. Estos oficiales estaban específicamente dirigidos hacia las poblaciones más vulnerables.

Descontento y Cambios en la Policía

El Inspector General de Administración Interna, Pedro Figueiredo, ha señalado que estos casos son «una prioridad» que deben ser tratados con urgencia. Por su parte, el Ministro del Interior, Luís Neves, destacó el compromiso de la mayoría de los agentes, subrayando que la denuncia provenía de dentro de la propia policía, lo cual muestra un sistema de control interno.

Opiniones del Sindicato Policial

Armando Ferreira, presidente del sindicato de policías SINAPOL, expresó que si se demuestran las culpabilidades, no deberían tener lugar en la institución. Ferreira también advirtió sobre la disminución en los estándares de reclutamiento, un fenómeno relacionado con la baja atracción que la profesión ejerce actualmente.

Reformas en el Reclutamiento de Agentes

El director nacional de la PSP, Luís Carrilho, reveló que en el último año fueron excluidos 85 candidatos durante las pruebas psicotécnicas. Además, se han implementado cambios en el proceso de reclutamiento, incluyendo el aumento de la edad máxima de ingreso de 30 a 35 años y la fijación de una altura mínima.

Para abordar problemas éticos y de comportamiento, se ha propuesto también reforzar la capacitación en temas de prevención de discriminación y extremismo, incluyendo un período de prueba de 30 horas supervisado por mentores operativos.