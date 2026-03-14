El 70% Apoya que el Estado Continúe Juzgando a Represores

Un reciente estudio de CELS y el Observatorio Pulsar de la UBA revela que la dictadura argentina sigue viva en la memoria colectiva. La encuesta muestra que el 70% de los consultados no solo está al tanto de lo sucedido entre 1976 y 1983, sino que lo asocia con la represión y las violaciones a los derechos humanos.

Un Vínculo Firme con la Historia

El informe titulado “Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después” se basa en ocho grupos focales y una encuesta nacional realizada en octubre de 2025 con 1.136 participantes. A pesar de los intentos del gobierno actual de desarticular las políticas de derechos humanos, la mayoría de la población se manifiesta a favor de que el Estado continúe juzgando a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Un contundente 70% sostiene que estas acciones judiciales deben seguir, en contraste con el 26% que muestra desacuerdo.

Impacto de la Educación y las Experiencias Personales

La encuesta indica que la transmisión de la memoria sobre la dictadura se produce principalmente a través de la educación y las conversaciones familiares. Solo el 30% de los encuestados afirma tener un vínculo personal con una víctima del terrorismo de Estado. El informe señala que aquellos que conocen a alguien afectado tienden a tener una visión más clara y firme sobre el carácter sistemático de la represión.

Visiones Diversas sobre el Pasado

A pesar de que el 71% de los participantes calificó la dictadura como «mala o muy mala», un sorprendente 19% la consideró «regular» y un 7% la evaluó positivamente. Solo el 61% reconoció que se trató de un plan sistemático de desapariciones, mientras que un 32% se suscribió a la desmentida «teoría de los dos demonios», que minimiza la gravedad de las acciones del régimen militar.

Opiniones Encuadradas sobre el Golpe de Estado

Cuando se cuestiona sobre la legitimidad del golpe militar, un 63% se opone a la ruptura del orden constitucional, aunque un 27% sostiene que existían motivos en su favor. En grupos focales, muchos manifestaron que la sociedad debería haber reaccionado ante esta violación, pero el 28% admitió no haber participado en ninguna actividad relacionada con la memoria histórica.

En medio de este panorama, un participante de los grupos focales destacó la existencia de «oleadas de memoria y desmemoria», evidenciando la complejidad de la relación de la sociedad argentina con su pasado reciente.