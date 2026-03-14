Guerra entre Mercado Libre y Temu: El sorprendente desenlace

Las dos gigantes del comercio electrónico han llegado a un acuerdo que pone fin a un conflicto que sacudió el sector en Argentina, cerrando una puerta a la controversia por competencia desleal.

Mercado Libre y Temu, protagonistas de una de las luchas más resonantes en el comercio digital argentino, han cerrado un capítulo. En una audiencia ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, ambas empresas decidieron archivar sus denuncias recíprocas y poner fin a las disputas judiciales que comenzaron en 2025.

Fin de un Conflicto Legal

El conflicto se inició en julio de 2025, cuando Mercado Libre denunció a Temu por publicidad engañosa, precios predatorios y prácticas coercitivas, apenas cuatro meses después de la llegada de la plataforma china a Argentina. Temu, en respuesta, alegó que estas acusaciones eran un intento de «hostigar a los nuevos entrantes» al mercado.

Acuerdo de las Partes

El reciente acuerdo implica la disposición de ambas partes a revisar sus estrategias comerciales para alinearlas con la normativa vigente, lo que permitió el levantamiento de la prohibición sobre la publicidad de Temu en plataformas digitales.

Impacto en el Mercado

Este acuerdo se da en un contexto de notable crecimiento en las compras en línea. Según datos de la consultora Abeceb, las compras externas a través de courier se dispararon de u$s239 millones en 2024 a u$s894 millones en 2025, lo que representa un impresionante aumento del 274%.

Por su parte, Temu, que se ha posicionado con descuentos agresivos y promociones constantes, sigue un modelo similar al de gigantes como Shein y Alibaba. Mientras tanto, Mercado Libre avanza en su estrategia logística, inaugurando un centro en China para fortalecer su presencia en América Latina, con una inversión de u$s3.400 millones en 2026.