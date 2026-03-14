De Gestionar Tareas a Crear Sentido Colectivo

La era del análisis de datos y la inteligencia artificial ha transformado la manera de hacer negocios, pero ¿qué es lo que realmente impulsa a un equipo a avanzar? El storytelling, o la habilidad de contar historias, se posiciona como una herramienta clave en el liderazgo actual.

En un entorno empresarial saturado de información y dashboards, la verdadera conexión humana a menudo se pierde. Preguntas fundamentales como «¿hacia dónde vamos?» y «¿qué rol juego en esto?» demandan respuestas que van más allá de las métricas. Aquí es donde el *storytelling* cobra relevancia.

Historias que Transforman el Liderazgo

Emanuel Llabrés, coach ontológico y organizacional, sostiene que el liderazgo actual requiere narrar más que solo analizar. «Mientras que los datos iluminan el presente, contar historias permite interpretar significados y trazar futuros», explica. Esta distinción es crucial, ya que el análisis reduce la incertidumbre cognitiva, pero la narrativa ayuda a manejar la incertidumbre existencial.

El Rol del Storytelling en la Cultura Organizacional

La capacidad de contar historias no es solo una habilidad personal; es el cimiento de la cultura de una empresa. Las narrativas moldean identidades y valores compartidos. Según el psicólogo Edgar Schein, la cultura se forma a partir de relatos que definen quiénes somos y hacia dónde vamos.

Herramienta Fundamental en la Comunicación

Ana María Bovo, narrativa y educadora, destaca que a menudo el uso de presentaciones visuales, como PowerPoint, puede socavar la historia que se pretende contar. «Lo que importa es compartir experiencias que conecten emocionalmente», advierte. La autenticidad en el relato es lo que realmente resuena con las audiencias.

Desafíos del Storytelling en el Ámbito Corporativo

Sin embargo, no todos los intentos de contar historias logran conectar. Nicolás José Isola advierte sobre la sobreabundancia de relatos que carecen de sustancia. «No se trata de impresionar con palabras, sino de tocar fibras emocionales reales», señala.

La Búsqueda de la Autenticidad

García Lago sintetiza esta idea al afirmar: «Los líderes deben vivir su relato, no solo recitarlo». La autenticidad es clave: un relato vacío desconecta y aleja, mientras que uno auténtico genera pertenencia y moviliza a la acción.

Construyendo Futuro a Través del Relato

El desafío es transformar el modo en que nos comunicamos y conectamos. «El *storytelling* auténtico requiere superar el miedo y encontrar el valor de contar las historias que llevamos dentro», concluye Bovo. A medida que las organizaciones navegan en un mundo cada vez más complejo, dominar el relato se vuelve esencial para forjar conexiones duraderas y construir un futuro compartido.