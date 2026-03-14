El veganismo en Argentina: ¿55% más caro en la canasta de alimentos?

Adoptar una dieta vegana en Argentina puede resultar un desafío no solo por el cambio de hábitos, sino también por el impacto en el bolsillo. Un estudio reciente revela cifras alarmantes que comparan el costo de una alimentación vegana con la tradicional.

Un análisis realizado por la consultora Focus Market para el blog de educación financiera de Naranja X muestra que el gasto mensual para una canasta alimentaria vegana supera en un asombroso 55% el costo de una dieta basada en productos de origen animal.

El informe examinó dos esquemas de consumo que satisfacen las necesidades nutricionales de un adulto promedio. Mientras que la canasta tradicional tiene un costo mensual de $206.137,28, la opción vegana se eleva a $320.095,85.

Fuente: Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X

Este estudio utilizó categorías idénticas de alimentos: cereales, proteínas, lácteos o sus equivalentes, frutas y verduras, aceites y snacks. Sin embargo, el análisis reveló significativas diferencias de precios al intercambiar productos animales por opciones vegetales.

Las grandes sorpresas en precios

El informe destaca que los snacks veganos son los que presentan las mayores diferencias, llegando a ser hasta 230% más caros que sus contrapartes tradicionales. También se registraron aumentos importantes en cereales y derivados (+75%), lácteos vegetales (+68%) y proteínas de origen vegetal (+55%).

Fuente: Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X

Según la consultora, este incremento de precios está ligado a varios factores de mercado, entre ellos, bajos volúmenes de producción y materias primas especializadas, como las proteínas vegetales aisladas.

Damián Di Pace, director de Focus Market, explica que «la escasa densidad de puntos de venta limita tanto la accesibilidad como la competencia en precios, generando márgenes elevados. A medida que aumenta la demanda por productos veganos, la falta de oferta se convierte en un obstáculo que dificulta el acceso, afectando particularmente a aquellos con menor poder adquisitivo.»

Otro punto destacado en el análisis es la disponibilidad de los productos. A diferencia de los alimentos convencionales, que se encuentran fácilmente en supermercados y comercios, muchos productos veganos se venden en tiendas especializadas o plataformas online, lo que restringe la competencia.

Por último, el informe también menciona la importancia de la vitamina B12. Este nutriente, ausente de los alimentos vegetales en cantidades adecuadas, suele requerir suplementos específicos para quienes siguen una dieta vegana estricta. El coste estimado de dicha suplementación puede llegar a $17.250 mensuales durante los primeros meses de consumo.