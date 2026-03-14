Marcha de gremios en Córdoba contra la reforma jubilatoria

Masiva Protesta en Córdoba: Trabajadores Estatales Rechazan Reforma Jubilatoria

Este viernes, cientos de trabajadores estatales salieron a las calles de Córdoba para manifestarse en contra de la reciente reforma jubilatoria provincial, generando importantes trastornos en el tráfico del centro.

Inicio de la Movilización: Una Jornada de Lucha

La marcha fue convocada por múltiples gremios, incluyendo la CGT, Suoem, La Bancaria y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP). Los participantes comenzaron a reunirse alrededor de las 10 de la mañana y se dirigieron hacia la Legislatura provincial, tomando diferentes rutas del centro de la ciudad.

La Ruta de la Protesta: Un Mensaje Claro

El recorrido inició en la intersección de Colón y Cañada, avanzando por la calle Santiago del Estero, donde se instaló un escenario para una asamblea general. Durante este encuentro, se leyó un documento que recopiló las principales demandas de los trabajadores.

El Eje del Reclamo: Aumento de Aportes Jubilatorios

El motivo central de la protesta es la reforma impulsada por el gobernador Martín Llaryora, que incrementa el porcentaje de aportes que deben realizar los trabajadores al sistema jubilatorio de la provincia. Esta medida ha generado un fuerte rechazo entre los sindicatos.

Reacciones de los Líderes Gremiales

Ezequiel Morcillo, secretario gremial de la Asociación Bancaria, se manifestó en contra de la reforma, afirmando que «no beneficia ni a activos ni a jubilados». En este contexto, los sindicatos exigen que el Gobierno provincial revoque esta normativa que consideran perjudicial.

Rubén Daniele, líder del Suoem, advirtió que el conflicto se mantendrá vigente si no se registran cambios en la normativa. «Esto es para que las autoridades comprendan que este conflicto no se resuelve fácilmente. Se va a profundizar nuestra lucha hasta que nos ofrezcan una propuesta», declaró.

Un Clamor por el Diálogo: Demandas de los Gremios

Los sindicatos han manifestado su intención de abrir un espacio de negociación para discutir la reforma. Exigen que se suspenda su aplicación y que se establezcan conversaciones para encontrar una solución. “Que la deroguen o la suspendan, pero que se sienten a dialogar”, enfatizó Daniele.

Con la firme intención de continuar con las manifestaciones, los trabajadores han anticipado que la movilización seguirá en las próximas semanas hasta que se escuchen sus reclamos relacionados con el sistema jubilatorio provincial.