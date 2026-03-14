El 32,8% de los adultos no duerme lo suficiente

La falta de sueño puede afectar gravemente nuestra calidad de vida. En el Día Mundial del Sueño, especialistas aclaran por qué es crucial cuidar nuestro descanso diario.

Los expertos sugieren que los adultos deberían dormir entre 7 y 9 horas por noche para un descanso óptimo. Si esto no se cumple, se pueden experimentar síntomas como fatiga, irritabilidad y dificultades de concentración.

¿Por qué el Sueño es Vital para Nuestra Salud?

“La calidad del sueño es tan esencial como la alimentación y el ejercicio. Un buen descanso permite al cuerpo recuperar energía, regula funciones vitales y mantiene un saludable equilibrio físico y mental”, explica Roxana Berenguer, jefa de Neumonología del Hospital de Clínicas José de San Martín de la UBA.

Con el objetivo de concientizar sobre la importancia de un sueño saludable, el Hospital Británico de Buenos Aires ha sido designado representante oficial del evento 2026 por la Sociedad Mundial del Sueño. Se encargarán de organizar diversas actividades para fomentar la educación en salud del sueño.

Claves para un Sueño de Calidad

Un buen descanso es fundamental para nuestra salud general. Aporta beneficios en la memoria y el aprendizaje, además de eliminar toxinas del cerebro y potenciar el sistema inmunitario. La falta de sueño, por su parte, se asocia con problemas como la obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Asimismo, trastornos del sueño como la apnea obstructiva pueden provocar deterioro cognitivo y un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares. Dormir mal influye también en el tiempo de reacción y el juicio, elevando el riesgo de incidentes al volante.

“Planificar la salud del sueño implica personalizar estrategias que se ajusten a la vida de cada persona. Algunos pasos cruciales son:

Crear un ambiente propicio para descansar: reducir la luz, mantener una temperatura fresca y sentirse cómodo.

Regular horarios de sueño y procurar al menos siete horas de descanso.

Reflexionar sobre la calidad del sueño, monitorear progreso y establecer un plan de acción.

El primer paso es reconocer la importancia del sueño y convertirlo en una prioridad en la vida cotidiana”, concluye el Dr. Eduardo Borsini, del Servicio de Neumonología en la Unidad de Sueño del Hospital Británico de Buenos Aires.