Tras la trágica muerte de su hijo en un accidente, toman una sorprendente decisión

Una conmovedora protesta se lleva a cabo en la Plaza Independencia de Tandil, donde una familia exige justicia tras la trágica muerte de su hijo en un accidente vehicular. El hecho involucra a un conductor que, según informes, estaba bajo los efectos del alcohol y circulaba a gran velocidad en dirección contraria.

Los restos destrozados de una camioneta Volkswagen Saveiro se han convertido en un símbolo del dolor y la exigencia de justicia. Este vehículo, que en su día trasladó a Iván González, un joven de solo 21 años, se alza como un recordatorio de la irreparable pérdida sufrida por su familia.

Un reclamo que resuena en la comunidad

Un mensaje se puede leer en la parte trasera de la camioneta: “Cuando te matan a un hijo en Tandil, la justicia no es justa y termina siendo cómplice de un asesino”. La familia González, devastada por la pérdida de Iván, se manifiesta públicamente en un esfuerzo por visibilizar el impacto del siniestro y la necesidad de justicia.

Un apasionado por la vida y el automovilismo

Iván soñaba con ser piloto y había comenzado su carrera en el karting. Era conocido por su dedicación y su deseo de proteger a su familia, como señala Anabella, su madre. «Nos cuidaba un montón», expresa con tristeza y amor.

La trágica noche del accidente

La fatalidad ocurrió el 20 de julio del año pasado. Iván y su amigo Jeremías se dirigían hacia una celebración del Día del Amigo cuando una Ford Ranger, conducida por Ignacio Clemente, los impactó frontalmente. Este choque se reveló devastador: Iván falleció en el acto.

Las circunstancias del siniestro

Las pericias corroboraron que el conductor de la Ranger circulaba a más de 120 km/h, con alcohol en sangre y su licencia vencida. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos, Clemente solo estuvo detenido brevemente antes de quedar en prisión domiciliaria.

La lucha por la memoria y la justicia de Iván

Ante la respuesta judicial insatisfactoria, la familia González ha decidido transformar su dolor en acción. Lucas y Jeremías han comenzado a dar charlas en escuelas de Tandil, compartiendo su experiencia para concienciar sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol.

De la tristeza a la educación

La familia utiliza su experiencia para enseñar a otros, compartiendo que Iván, en el momento de la tragedia, realizó una maniobra que probablemente salvó la vida de Jeremías. Este mensaje tiene por objetivo reafirmar la importancia de la responsabilidad al volante.

La batalla legal

A medida que avanza el caso, la familia de Iván sigue luchando por un juicio. El abogado de la familia, Gastón Argeri, se ha comprometido a elevar la causa a juicio por homicidio simple, buscando que se haga justicia por la muerte de Iván, con sanciones apropiadas para el responsable.

La voz de la familia de Clemente

Mientras tanto, la familia de Clemente ha expresado su deseo de que la verdad se esclarezca en un marco de respeto. No obstante, la madre de Iván ha criticado la actitud de Clemente tras el accidente, considerándola insensible.

La memoria de Iván sigue viva

La historia de Iván González no solo es un relato trágico, sino también un llamado a la acción. Su familia, amigos y seres queridos continúan luchando por su memoria mientras promueven un mensaje clave: la responsabilidad al volante puede salvar vidas.