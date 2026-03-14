Trump: Fuerzas de EE. UU. Destruyeron Objetivos Militares en Isla Iraní de Exportación de Petróleo

Tensión Creciente: Trump Amenaza con Destruir Infraestructura Petrolera en Irán

En una declaración impactante, el ex presidente de EE. UU., Donald Trump, ha afirmado que las fuerzas estadounidenses han “aniquilado” objetivos militares en Irán, generando un alarmante aumento en la escalada verbal entre Washington y Teherán.

Trump, a través de sus redes sociales, advirtió que la infraestructura petrolera de Irán podría ser su próximo objetivo. «Por razones de decencia, he decidido no destruir la infraestructura del petróleo en la isla», expresó el exmandatario. Sin embargo, amenazó con reconsiderar esa decisión si Irán o cualquier otro actor interfería en el paso libre de barcos por el estrecho de Ormuz.

Impacto en el Mercado Energético

La isla de Kharg, situada a solo 15 millas de la costa iraní, representa el principal punto de exportación del petróleo del país. En medio de tensiones crecientes, Irán ha cerrado efectivamente el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial. Esta situación ha disparado los precios del crudo y generado temores sobre daños económicos globales.

Respuesta de Irán a las Amenazas

Las declaraciones de Trump provocaron una respuesta desafiante desde Teherán. Funcionarios militares iraníes advirtieron que cualquier ataque a sus instalaciones petroleras desencadenaría represalias contra objetivos estadounidenses en el Medio Oriente. Hasta el momento, Irán ha respondido a las ofensivas conjuntas de EE. UU. e Israel con ataques diarios a infraestructuras en la región del Golfo, así como acciones dirigidas contra Israel. Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando militar conjunto de Irán, amenazó con atacar «todas las infraestructuras económicas y energéticas de las empresas petroleras con participación estadounidense».

Consecuencias Humanitarias y Militares

El conflicto ha provocado una devastadora pérdida de vidas, con más de 1,400 personas fallecidas en Irán y numerosos heridos por bombardeos constantes. En Israel, se reportan trece muertes y aproximadamente 20 en la región del Golfo. El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, prometió mantener el estrecho de Ormuz cerrado y exhortó a los países vecinos a cerrar las bases estadounidenses, adviertiendo del riesgo de ser atacados si no lo hacen.

El Futuro del Conflicto