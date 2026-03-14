Todo sobre el nuevo convenio para repartidores

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha establecido un innovador acuerdo con aplicaciones de delivery para optimizar la actividad y garantizar la seguridad de los repartidores en la vía pública.

Este convenio marcará un cambio significativo en las condiciones laborales y la seguridad de quienes trabajan en plataformas como Rappi y PedidosYa.

Principales Cambios en la Actividad de Delivery

La administración de Jorge Macri ha delineado compromisos específicos en cuatro áreas clave que buscan mejorar la seguridad y el orden en el servicio de entrega urbana.

1. Normas de Seguridad Vial

El primer aspecto se enfoca en la seguridad vial, donde se establece la obligación de respetar las normas de tránsito, incluyendo el uso obligatorio de casco y otros elementos de protección personal. Además, se enfatiza la importancia de circular por los carriles permitidos y respetar la prioridad de los peatones, especialmente en áreas sensibles.

2. Uso Responsable del Espacio Público

Se prohíbe estacionar en doble fila, bloquear accesos y aceras, así como ruidos molestos. Las entregas deben ser planificadas para evitar demoras, y los comercios deben adecuar sus instalaciones con espacios privados para carga y descarga.

3. Protección a los Repartidores

Las plataformas ahora tendrán la responsabilidad de proporcionar seguros obligatorios de accidentes personales, responsabilidad civil y capacitación especializada a los repartidores. Esto representa un avance significativo en la protección laboral.

4. Regularización de la Actividad

Se establece la necesidad de inscripciones en un régimen tributario simplificado y el cumplimiento de obligaciones de seguridad social, con un plazo máximo de 180 días para la regularización.

Marco Nacional de Modernización Laboral

Este nuevo enfoque también se vincula a la reforma nacional, que busca asegurar la autonomía de los trabajadores en plataformas digitales y establecer un marco legal claro.

Definición de Prestadores Independientes

Los repartidores serán considerados «autónomos digitales», lo que significa que no tendrán una relación laboral tradicional y deberán inscribirse en sistemas fiscales y previsionales como el monotributo.

Autonomía y Flexibilidad

La ley otorga derechos relacionados con la autonomía operativa, promoviendo un modelo basado en la flexibilidad laboral característico de la economía colaborativa.

Obligaciones para las Plataformas

Aunque no se establece una relación laboral convencional, las empresas deberán cumplir con responsabilidades mínimas, como proporcionar información clara sobre criterios de asignación de pedidos y capacitar en seguridad vial.