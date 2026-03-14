Franco Colapinto saldrá 12° en la carrera de China

El talentoso piloto argentino Franco Colapinto se alista para competir en el Gran Premio de China, comenzando desde la 12ª posición en una clasificación intensa y reñida.

Con su Alpine F1 Team, Colapinto ha demostrado su competitividad en un fin de semana que se presentaba complicado para la escudería. A pesar de algunos desafíos con el rendimiento del auto, logró ingresar a la Q2 y quedó a escasas cinco milésimas de alcanzar el último corte, posicionándose estratégicamente para la carrera.

Clasificación Apasionante: Kimi Antonelli Hace Historia

La pole position fue conquistada por el italiano Kimi Antonelli, quien se convierte en el piloto más joven en salir desde el primer lugar al lograr una vuelta impresionante en el circuito de Shanghái. Junto a él, el británico George Russell, quien a pesar de enfrentar problemas, confirmó su estatus como uno de los favoritos para la temporada. La segunda fila estará ocupada por dos gigantes: Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Un Top 10 muy Competitivo

Detrás de la primera y segunda fila, el grupo de contendientes incluye a Lando Norris, Oscar Piastri, Pierre Gasly (compañero de Colapinto) y Max Verstappen, todos buscando demostrar su destreza en pista. El argentino partirá desde la sexta fila, justo detrás del británico Oliver Bearman y por delante del neozelandés Liam Lawson.

Expectativas para la Carrera

Colapinto tiene grandes chances de escalar posiciones desde su lugar de partida, lo que lo coloca cerca de la zona de puntos. La carrera del Gran Premio de China se llevará a cabo este domingo a las 04:00 (hora argentina) y será transmitida por Fox Sports y Disney+ Premium. Los seguidores están expectantes, ya que el argentino intentará aprovechar su posición inicial para sumar valiosos puntos en un campeonato que promete ser emocionante.