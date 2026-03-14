Disfruta asado, achuras y chorizos al aire libre en Palermo desde $15,000

Fiesta de Sabores: Vuelve el Festival Carne! en Buenos Aires

¡Buenos Aires se prepara para un evento imperdible! El festival Carne!, una celebración de la cultura parrillera argentina, regresa para deleitar a los amantes de la carne el 14 y 15 de marzo.

Este año, el Hipódromo de Palermo será el escenario del festival, abriendo sus puertas de 12:00 a 24:00, con entrada libre y gratuita. Es la oportunidad perfecta para disfrutar de un fin de semana lleno de sabores únicos y buena compañía.

Descubre la Pasión por la Parrilla

Durante estas dos jornadas, los asistentes podrán explorar 35 puestos y food trucks dedicados a ofrecer una variedad de cortes que van desde los clásicos como costillares, vacíos y entrañas, hasta opciones más innovadoras que están tomando fuerza en el mundo del asado, como picaña, marucha y arañitas.

Un Recorrido Gastronómico Inigualable

Más allá de los cortes tradicionales, el festival promete una experiencia completa con ribs, matambres, chorizos, mollejas y una selección de cerdo y cordero, preparados en diversas técnicas como asadores, kamados y ahumadores. La escena típica de brasas avivadas y conversaciones animadas hará eco en cada rincón del Hipódromo.

Los Mejores Platos para Disfrutar

Entre los expositores, algunos parrilleros renombrados compartirán sus mejores recetas y platos exclusivos para el festival. Las achuras doradas y los chorizos recién hechos son solo algunas de las delicias que no puedes dejar de probar. Cada bocado representa no solo un sabor, sino una parte de nuestra identidad cultural.

¿Cuándo y Dónde? ¡No Te lo Pierdas!