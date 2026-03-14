Enfen Advierte: El Niño Costero Podría Persistir Hasta Fin de Año

La situación climática en Perú continúa siendo crítica, con proyecciones sobre el fenómeno de El Niño Costero que mantienen a las autoridades y comunidades en estado de alerta. Con un seguimiento constante, el país se prepara para afrontar posibles desafíos.

Estado de Alerta Activo

La Comisión Multisectorial que supervisa el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) ha emitido un comunicado oficial donde se reafirma el estado de alerta por El Niño Costero. Este fenómeno persiste debido a condiciones climáticas inusuales en el litoral peruano.

Proyecciones a Largo Plazo

Según el informe, se estima que el fenómeno se extenderá hasta diciembre de 2026, manteniendo una intensidad leve en su mayoría, aunque se anticipa una posible intensificación moderada durante la temporada de otoño. Esto significa un aumento en los riesgos para varias regiones del país.

Precipitaciones y Riesgos Asociados

El pronóstico para el periodo entre marzo y mayo de 2026 indica que las lluvias en la costa norte podrían sobrepasar los niveles normales, con una mayor probabilidad de precipitaciones moderadas a fuertes. En marzo, incluso podrían ocurrir eventos climáticos extremos, lo que genera preocupación entre las autoridades.

Las comunidades vulnerables deben estar preparadas, ya que esto podría conducir a inundaciones y deslizamientos de tierra. Se recomienda reforzar las medidas de monitoreo y prevención en estas áreas.

Condiciones en el Océano Pacífico

En la región Niño 3.4 del océano Pacífico central, se mantiene una condición neutra hasta junio de 2026. Sin embargo, se prevé un aumento en las posibilidades de un evento El Niño, aunque inicial y débil. Este comportamiento climático afecta las lluvias y temperaturas, impactando tanto la agricultura como la infraestructura.

Impacto en Recursos Hídricos

Se anticipa una mayor cantidad de agua en los ríos de la Región Hidrográfica del Pacífico, especialmente durante marzo y abril, lo que podría resultar en crecidas repentinas y la activación de quebradas. Esta situación señala la necesidad de fortalecer sistemas de alerta temprana y obras de defensa ribereña.

Consecuencias en la Actividad Pesquera

El fenómeno también influye en la pesca, con la disponibilidad de especies como el bonito y el perico esperada a lo largo de la costa. Además, especies de aguas ecuatoriales podrían desplazarse hacia el mar central peruano, alterando las dinámicas de captura.

Recomendaciones para la Población

La Comisión Multisectorial insta a los tomadores de decisiones a adoptar medidas que reduzcan los riesgos asociados y estén listas para posibles emergencias. La población debe seguir de cerca los avisos meteorológicos y comunicados oficiales del Enfen para evitar confusiones o pánico innecesario.