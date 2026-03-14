Acumular Reservas: Un Equilibrio Inestable

A medida que la inflación cede en Argentina, el Gobierno enfrenta un complejo desafío: acumular reservas, restablecer la desinflación y reactivar la economía. ¿Podrá equilibrar estas metas en el corto plazo?

En el nuevo panorama económico para 2026, la República Argentina se encuentra ante un múltiple desafío: fortalecer el balance del Banco Central a través de la acumulación de reservas, retornar a un proceso de desinflación después de la interrupción de mayo de 2025 y recuperar el dinamismo en la actividad económica.

La Labor del Banco Central en el Mercado de Cambios

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha cambiado su estrategia, pasando de adquirir solo US$198 millones en el mercado cambiario en 2025 a comprar más de US$3.000 millones en lo que va de 2026. No obstante, la acumulación de reservas presenta desafíos significativos, ya que el país no tiene acceso pleno a los mercados internacionales, lo que obliga al Tesoro a cubrir sus vencimientos de deuda en efectivo, utilizando las reservas del BCRA.

La Contradicción de las Reservas Brutas y Netas

A pesar de que las reservas brutas aumentaron en US$4.600 millones durante el año, las reservas netas, luego de descontar distintos pasivos, cayeron en más de US$3.000 millones.

Flujo de Divisas: Un Análisis Necesario

Analizando el balance cambiario, se destaca un déficit en la Cuenta Corriente (CC) compensado por ingresos de capital privado. En enero, el saldo de la CC fue negativo en US$919 millones, pero se observó una mejora en el resultado comercial de bienes, llegando a US$2.014 millones debido a la reducción de importaciones y un significativo aumento en las exportaciones, que totalizaron US$6.814 millones (+3% interanual).

El Papel Clave del Sector Agroindustrial

Las exportaciones agrarias, responsables del 32% del total, jugaron un rol crucial en este contexto. Al mismo tiempo, el saldo de servicios sigue presentando déficit, aunque con mejoras interanuales.

Flujos Financieros y la Balanza Cambiaria

La Cuenta Financiera (CF) mostró un saldo positivo de US$3.147 millones, impulsado por un préstamo REPO por US$3.000 millones y transacciones en divisas del sector financiero. Sin embargo, se evidenció un saldo negativo notable en la compra de divisas por parte del sector privado, llevando a la necesidad de observar de cerca el comportamiento del atesoramiento de dólares en el futuro.

Perspectivas y Desafíos Futuros

De cara al futuro, los profesionales y analistas se preguntan si la demanda de pesos podrá sostener el atesoramiento en dólares, especialmente en un entorno cambiante y más complejo hacia 2027, marcado por elecciones y vencimientos importantes.

Las proyecciones apuntan a una posible mejora en la Cuenta Corriente en el primer semestre, pero la sostenibilidad del financiamiento y el equilibrio entre el ahorro privado y la acumulación de reservas seguirán siendo el enfoque central de la economía argentina.

*Manuel Cerdán, economista de Invecq.