Cachanosky: ‘El sector privado asume el ajuste mientras la casta festeja’

Mientras el país enfrenta una creciente crisis económica, el economista Roberto Cachanosky denuncia el derroche del gobierno en medio de una dolorosa realidad laboral.

El economista Roberto Cachanosky ha manifestado su enérgico rechazo hacia el uso del avión presidencial por parte de funcionarios del gobierno, en medio de un panorama desolador para el sector privado. “El costo de ajuste lo paga el sector privado, mientras que la casta sigue de fiesta”, expresó tras el viaje a Estados Unidos de la esposa de Manuel Adorni.

Cierre de Empresas y Pérdida de Empleos

Cachanosky destacó la alarmante desaparición de 16.178 empresas y la pérdida de 165,000 puestos de trabajo en el mercado formal entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, según datos de ARCA (exAfip). En un contundente video compartido en redes sociales, subrayó cómo la administración actual continúa enviando delegaciones de “30, 40 o 50 funcionarios” al extranjero, a pesar de la grave situación económica.

“Mientras las empresas cierran y aumentan los despidos, el gobierno se desplaza a Estados Unidos para promocionar ventas en Argentina acompañados de sus familias y asesores”, criticó Cachanosky.

Un Golpe Directo a la Moral Pública

El economista enfatizó que estos actos representan “casi un cachetazo a la gente” y expresó su preocupación por un “problema moral” en la administración pública. “No se trata de un simple asiento vacío en el avión, sino del uso indebido del Estado por parte de quienes deberían servir a la ciudadanía”, agregó.

Además, cuestionó la autenticidad de la lucha contra la corrupción: “¿Realmente vinieron a combatir la casta o se han convertido en otra casta, fascinados por el poder y el uso de lo que es de todos?”, concluyó en su análisis crítico, recordando las controversias del pasado con otros líderes políticos que también abusaron de recursos estatales.