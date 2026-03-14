Argentina: Los Más Familieros del Mundo, ¿Quiénes les Superan?

En medio de desafíos económicos y sociales, Argentina destaca en un ámbito inesperado: la fortaleza de sus lazos familiares. Un reciente estudio revela que los argentinos son reconocidos como uno de los pueblos más cercanos del mundo.

Un Panorama Desalentador, pero Familiar

La situación económica de muchos argentinos es crítica, con un alto porcentaje de ciudadanos enfrentando dificultades para llegar a fin de mes. La pobreza afecta a numerosas familias, incluidos niños y jubilados, y la informalidad laboral prevalece. A pesar de este sombrío contexto, una nueva investigación pone de relieve un aspecto positivo: el compañerismo y la solidaridad familiar que caracteriza a la sociedad argentina.

Argentina Brillando en Vínculos Familiares

Según el informe de Global Mind Health 2025, producido por la organización estadounidense Sapiens Labs, nuestro país se posiciona en el segundo lugar a nivel mundial en términos de vínculos familiares. Este informe, elaborado a partir de encuestas realizadas a más de 200.000 jóvenes de entre 18 y 34 años en 80 países, revela que el 70% de los argentinos se siente cercano a su familia.

Finlandia: Un Aliado Inesperado

Curiosamente, Argentina comparte el segundo puesto con Finlandia, mientras que la República Dominicana encabeza la lista con un 72% de respuestas positivas. Este dato subraya la relevancia de los lazos familiares como un pilar esencial para el bienestar emocional en contextos difíciles.

Un Lazo Que Trasciende Generaciones

La investigación también señala la fortaleza de los vínculos familiares entre diferentes edades. En Argentina, no hubo una diferencia significativa entre las respuestas de los grupos más jóvenes y los adultos mayores. Mientras que el 70% de los encuestados jóvenes afirmaron mantener fuertes lazos familiares, este porcentaje se incrementó al 72% entre personas mayores de 55 años.

La Afectividad Familiar y la Salud Mental

El informe destaca que quienes tienen conexiones familiares débiles enfrentan mayores problemas de salud mental, lo que pone de manifiesto la importancia de la afectividad en momentos de crisis. Sin embargo, el fenómeno de la «familia ampliada», que incluye vínculos cercanos más allá de la familia nuclear, se presenta como un factor crucial para enfrentar adversidades.

Refugio Familiar en Tiempos de Crisis

Verónica Giménez Béliveau, experta en sociología, explica que la sólida estructura familiar en Argentina se basa en ideales de apoyo mutuo y cuya trascendencia se ve reflejada en prácticas culturales como la religiosidad compartida. En tiempos de crisis económica, la familia se convierte en el refugio y el pilar de bienestar.

La Historia de Esteban Baigun: Un Ejemplo de Familismo

Esteban Baigun, representante de los valores familiares argentinos, sostiene que compartir momentos con sus seres queridos les brinda felicidad y cohesión. Con numerosos primos y un legado de tradición, se ha convertido en un defensor incansable de las reuniones familiares, que funcionan como un ancla emocional en su vida.

Las Reuniones como Núcleo Familiar

Baigun enfatiza que las celebraciones, desde cumpleaños hasta festividades, son momentos cruciales que fomentan la conexión familiar. La familia es, para él, un espacio sagrado donde la unidad y el amor se manifiestan constantemente, resaltando la importancia de combatir la distancia emocional en tiempos inciertos.