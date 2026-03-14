Alemania no cumple sus metas climáticas: emisiones apenas disminuyen en 2025

Alemania enfrenta un nuevo desafío en su lucha contra el cambio climático, pues las emisiones de gases de efecto invernadero apenas han logrado disminuir. En 2025, el país se alejó de los objetivos marcados por su Ley de Protección Climática.

Según datos de la Agencia Federal del Medio Ambiente, las emisiones de CO2 en Alemania solo descendieron un 0,1% en el último año, alcanzando un total de 649 millones de toneladas, un resultado muy por debajo de lo esperado, que anticipaba una caída del 1,5%.

Un Desfavorable Balance de Emisiones

El año 2024 había mostrado una mejora más sustancial, con una reducción del 3,4%. Sin embargo, este progreso se ha estancado. El ministro de Medio Ambiente de Alemania, Carsten Schneider, expresó su crítica en una conferencia en Berlín, subrayando que la aceptación de tecnologías renovables, como coches eléctricos y bombas de calor, aún no es suficiente.

Un Llamado a la Acción Ciudadana

Schneider instó a la población a adoptar más rápidamente fuentes de energía renovable, subrayando los beneficios climáticos que se traducen también en una mayor seguridad económica. “Cada kilovatio-hora de energía renovable contribuye a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y a asegurar el suministro energético”, afirmó.

Carsten Schneider: “Lo que beneficia al clima también aumenta nuestra seguridad y fortaleza económica.”

Esperanzas para el Futuro

A pesar del estancamiento, Schneider se mostró optimista respecto a cumplir con la meta de reducción del 65% de emisiones para 2030, comparado con los niveles de 1990. Celebró el creciente interés en tecnologías de protección climática y el aumento de proyectos de energía eólica aprobados.

Desafíos en el Horizonte

Desde 2026, se necesitan reducciones promedio de 42 millones de toneladas de CO2 por año, lo que representa un reto considerable. En 2025, las emisiones alemanas eran un 48% más bajas que en 1990, pero el transporte y la construcción, sectores donde las emisiones aumentaron, requieren atención urgente para evitar sanciones por parte de la Unión Europea.

Cambios en el Liderazgo y Normativas Ambientales

El compromiso de Alemania con los objetivos climáticos, promovido por el gobierno anterior del socialdemócrata Olaf Scholz, se torna incierto bajo la gestión del nuevo canciller conservador Friedrich Merz, quien ha propuesto una flexibilización de las normas ambientales.

Como la mayor economía de Europa y un importante actor manufacturero global, la dirección que tome Alemania en este tema no solo impactará a su población, sino también al equilibrio ambiental del continente.