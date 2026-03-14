Cholila: Distribuyen fardos de alfalfa para reactivar la ganadería tras los incendios

La Municipalidad de Cholila ha lanzado una nueva entrega de ayuda destinada a fortalecer el stock forrajero de los productores ganaderos de la región, una acción clave en la etapa de recuperación tras los devastadores incendios forestales.

Recientemente, la municipalidad llevó a cabo la distribución de 1.500 fardos de alfalfa a 25 productores de Cholila y sus alrededores, incluyendo la Zona del Blanco, Laguna Villarino y Lago Rivadavia. Esta asistencia se enmarca dentro de un esfuerzo mayor por apoyar a la comunidad ganadera afectada por la emergencia ígnea.

Colaboración entre Organismos para la Asistencia Agrícola

El programa de ayuda fue impulsado por la Delegación Oeste del Ministerio de Producción de la provincia, que trabaja en conjunto con el gobierno local para brindar apoyo a los ganaderos. En total, se estima que alrededor de 75 productores se beneficiarán de estas acciones, lo que refleja un compromiso abierto hacia la reconstrucción de la actividad económica en la región.

Relevamiento de Campos Afectados

En paralelo, la Municipalidad de Cholila ha llevado a cabo un relevamiento de 40 campos que sufrieron daños significativos debido a los incendios. Este análisis exhaustivo facilita una distribución equitativa y organizada de la asistencia, asegurando que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.

Impacto en la Comunidad Local

Esta acción no solo contribuye a la recuperación del stock forrajero, sino que también representa un paso adelante en la reactivación del sector productivo local. Los productores, enfrentando un invierno desafiante, cuentan con el respaldo de su comunidad y del gobierno provincial, lo que promete un futuro más esperanzador.