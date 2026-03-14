Startup cordobesa lanza robots que aprenden en 24 horas

Innovación Robótica: La Start-Up Cordobesa que Transformará la Industria

Una start-up tecnológica desde Córdoba está rompiendo barreras al desarrollar robots industriales que optimizan tareas complejas y mejoran la seguridad laboral.

Robots al Servicio de la Industria

La empresa argenta Humandroid ha creado robots especializados en tareas industriales desafiantes, enfocados en asistir a operarios en actividades riesgosas, pesadas o repetitivas en diferentes entornos productivos.

Con innovaciones en software y análisis de datos, estos robots están diseñados para aprender nuevas habilidades laborales en un solo día, facilitando su integración en fábricas.

Una Inversión que Promete Crecimientos Excepcionales

El emprendimiento comenzó con una inversión inicial de apenas USD 30 mil, y se estima que podría alcanzar una facturación de USD 10 millones para el año 2027.

Entrenamiento Eficiente en el Entorno Industrial

Los robots de Humandroid son capaces de realizar diversas funciones, como el traslado de cargas pesadas y el ensamblaje de componentes. Para su entrenamiento, la empresa utiliza la plataforma Nvidia Omniverse, que simula entornos industriales reales mediante gemelos digitales.

Esta tecnología permite a los robots practicar y optimizar su rendimiento en un entorno virtual antes de ser implementados en la realidad.

Fundadores y Filosofía Empresarial

Humandroid fue fundada por tres ingenieros, Alejandro Parise, Santiago Braña y José Montalvo, quienes comparten una visión de que la robótica transformará el ámbito laboral. Parise destaca: «La robótica ha cruzado un punto sin retorno», haciendo hincapié en que es vital guiar a los robots para que trabajen para el bienestar humano.

Expansión hacia Nuevos Sectores

Alejandro Parise, con experiencia en la industria automotriz, cree que este sector sigue liderando la adopción de tecnologías robóticas. Humandroid se presentará en Automechanika Buenos Aires 2026, un evento crucial para conectar con fabricantes y proveedores del sector automotor.

La empresa prevé una creciente inclusión de robots en diversas industrias que buscan automatizar procesos repetitivos. Parise subraya que los sistemas de aprendizaje son clave para el éxito de esta tecnología.

Proyección Internacional y Proyecciones a Futuro

Actualmente, Humandroid trabaja con importantes clientes como TGN y Aluar, que buscan mejorar su productividad a través de la automatización.

A nivel global, los robots son utilizados en sectores tan variados como servicios y sanidad, lo que amplía las posibilidades de esta tecnología. En este contexto, el costo de los robots actualmente es de unos USD 100.000, pero se prevé que la evolución tecnológica lo reducirá y facilitará su acceso.

Humandroid planea crear una red de centros de entrenamiento de robots en Argentina y expandirse a otros mercados, incluyendo Europa y Estados Unidos, donde la demanda por automatización está en auge.

Un Crecimiento Impresionante para el Sector

Las proyecciones indican que en 2025 habrá alrededor de 5 millones de robots industriales operando a nivel mundial. Según la consultora Zipdo, el mercado de robots humanoides superará los USD 5 mil millones hacia 2030, y Humandroid busca posicionarse como un líder regional en este ámbito.

Parise concluye con optimismo: «Queremos consolidar al país como un referente en innovación robótica, y creemos que la madurez del sector impulsará operaciones industriales significativas para 2030.»