Milei llega a España: reunión con el líder de Vox y participación en el Madrid Economic Forum 2026

El presidente argentino Javier Milei llegó este viernes a Madrid para participar en el Madrid Economic Forum 2026, un evento que promete ser el epicentro del pensamiento liberal contemporáneo. En esta ocasión, se reunió con Santiago Abascal, líder del partido Vox, fortaleciendo la alianza entre ambos.

Durante su quinta visita a España desde su asunción en diciembre de 2023, Milei se enfocará en temas de economía y libertades individuales. Se espera que su intervención en el foro sea uno de los momentos más destacados del evento.

Agenda de la Visita

Milei se reunió con Abascal a las 10:00 horas locales (06:00 horas en Argentina) y mantuvo un encuentro adicional con el economista Jesús Herta de Soto. Su participación en el Madrid Economic Forum está programada para las 20:15 horas (16:15 horas en Argentina), donde se le otorgará un premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises.

Organización del Event

El foro, organizado por Racks Labs y Abast, atrae a un público diverso compuesto por emprendedores y expertos en criptomonedas. El empresario Víctor Domínguez, conocido como «Wall Street Wolverine» en redes sociales, lidera la organización. Aseguró que Milei no percibe honorarios por su intervención, destacando su interés en “la batalla cultural”. Sin embargo, los costos del viaje presidencial permanecen confidenciales.

Expectativas y Asistentes

Se espera que el evento reúna a hasta 10,000 participantes, con entradas que varían entre 50 y 2,500 euros. Milei será la figura central del sábado, generando grandes expectativas entre los asistentes del ámbito económico y político de ultraderecha.

Relaciones Internacionales

El presidente argentino tiene un historial de encuentros con Abascal, marcando una conexión sólida entre ambos líderes. En su última intervención durante el foro del año pasado, sorprendió al público con declaraciones contundentes en contra del gobierno español, posicionándose firmemente del lado de la oposición.

La visita de Milei concluirá el domingo 15 de marzo, cuando regrese a Buenos Aires, dejando su huella en un evento que busca marcar la pauta en la discusión económica y cultural actual.