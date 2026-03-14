Aumentan las retenciones al petróleo al 8% y golpean a Chubut en plena crisis convencional

El reciente incremento del precio del crudo Brent por encima de los 100 dólares ha llevado al Gobierno argentino a aumentar las retenciones sobre las exportaciones de petróleo convencional, una medida que afectará significativamente a Chubut, donde la producción enfrenta un histórico retroceso.

El precio internacional del petróleo ha experimentado un fuerte aumento, impulsado por tensiones en Medio Oriente. Esto activó de inmediato un incremento en las retenciones a las exportaciones argentinas de crudo convencional, lo que tendrá un impacto profundo en provincias productoras como Chubut.

Según informaron fuentes oficiales, al superar el crudo Brent los 80 dólares por barril, las exportaciones deben tributar una alícuota del 8%. Con el actual precio que supera los 100 dólares, esta medida se aplica de forma automática.

Desde la Secretaría de Energía, aclararon que esta decisión obedece a lo dispuesto en el Decreto 59/2026, que estableció un esquema variable de derechos de exportación según el comportamiento del precio internacional del petróleo.

Consecuencias para la Cuenca del Golfo San Jorge

La decisión tiene especial relevancia para Chubut, donde la actividad petrolera se concentra en yacimientos convencionales maduros, particularmente en la Cuenca del Golfo San Jorge.

El esquema vigente establece que cuando el precio del Brent supera los 80 dólares, se vuelve a aplicar el 8% de derechos de exportación. En contraste, si el precio se encuentra por debajo de 65 dólares, las exportaciones están exentas de retenciones, y para valores intermedios se utiliza una fórmula variable.

El Brent cerró recientemente por encima de los 103 dólares, marcando un aumento significativo y su valor más alto desde 2022. Durante momentos de tensión del mercado, el precio llegó a acercarse a los 119 dólares, impulsado por la incertidumbre en el estrecho de Ormuz, un punto crítico en el transporte de petróleo y gas global.

Justificación gubernamental de la medida

Desde el equipo económico nacional subrayan que el aumento no es una decisión arbitraria, sino la activación de un esquema preestablecido. Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, indicó que se elevó el precio mínimo del barril para mantener la competitividad de las empresas.

“El precio del barril ha aumentado significativamente y, por lo tanto, se reactivan las retenciones, pero no se han creado nuevas cargas”, aclaró.

La intención de este esquema es equilibrar el incentivo para exportar petróleo a precios internacionales y evitar el impacto directo de este aumento en los precios internos de los combustibles.

Crecimiento nacional en contraste con Chubut

A pesar del incremento general en la producción de petróleo en Argentina, las cifras muestran notables desigualdades entre regiones. En enero, el país alcanzó el mayor nivel de producción de su historia, con 4.262.675 metros cúbicos extraídos.

No obstante, este crecimiento es mayormente atribuible a Neuquén, que con el desarrollo de Vaca Muerta produjo 2.971.259 metros cúbicos, representando casi el 70% del total nacional y un aumento interanual del 32,37%.

Desafíos en Chubut

Contrariamente, Chubut enfrenta una dura realidad. En enero, la provincia produjo 587.163 metros cúbicos de petróleo, lo que significa una caída interanual del 6,51%, marcando el peor enero en 25 años para la actividad petrolera local.

Este descenso se refleja también en otras provincias tradicionalmente productoras, como Santa Cruz, que experimentó una baja del 21,5%, y Mendoza, con un descenso del 10,63% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Retos para el sector en la Patagonia

La situación crítica correspondiente a la producción de hidrocarburos convencionales ha sido reconocida en el decreto que ajustó el esquema de retenciones. A pesar del reconocimiento de los desafíos, como el agotamiento económico de los yacimientos y el aumento de costos operativos, la presión para sostener la industria en Patagonia se intensifica.

Las provincias han implementado varias medidas para mantener la actividad, tales como reducciones de regalías y alivios fiscales. Sin embargo, la reciente subida automática de retenciones plantea nuevos desafíos sobre el equilibrio entre la recaudación fiscal, la competitividad del sector y el apoyo al empleo en regiones como Chubut, donde la industria del petróleo sigue siendo fundamental para la economía local.