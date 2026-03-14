Regreso al Home Office: Duales podrán ingresar al Reino Unido con pasaporte de la UE

Una decisión reciente del Home Office ha revolucionado las normas de entrada al Reino Unido para ciudadanos con doble nacionalidad. Este cambio permite a los ciudadanos europeos retornar sin necesidad de un pasaporte británico.

Un Giro Sorpresivo en las Normas de Doble Nacionalidad

El Home Office ha anunciado que los ciudadanos británicos con nacionalidad europea, quienes poseen estatus de asentamiento post-Brexit en el Reino Unido, ya no estarán obligados a usar un pasaporte británico para ingresar al país. Esta modificación, considerada un importante cambio de postura, se produce semanas después de la controversia sobre nuevas regulaciones que entraron en vigor el 25 de febrero.

Impacto en Miles de Personas

Las nuevas reglas afectaron a miles de personas, especialmente a ciudadanos de la UE que habían solicitado la ciudadanía británica y aún no habían recibido su pasaporte. Ahora, estos ciudadanos pueden regresar al Reino Unido utilizando su pasaporte europeo.

Detalles del Cambio

Una actualización en la página web del Home Office señala que aquellos que adquirieron la ciudadanía británica tras asentarse en el Reino Unido bajo el esquema de asentamiento de la UE pueden viajar usando un pasaporte válido de su otra nacionalidad o un documento de identidad nacional de la UE, Noruega, Islandia, Liechtenstein o Suiza.

La Historia de Jelena

Jelena, ciudadana lituano-británica, se enteró del cambio a través de las redes sociales, y expresó su frustración y enojo, esperando que se hiciera antes. Después de planear un viaje a Sudamérica, tuvo que cambiar su itinerario debido a estas normativas, lo que le generó grandes costos emocionales y financieros.

Reacciones a la Decisión

Desde la organización the3million, se celebró el cambio, pero se criticó el hecho de que la noticia fue mal comunicada. La falta de información clara dejó a muchos en la incertidumbre sobre su estatus y derechos al regresar al Reino Unido.

Caso de Florence

Otra afectada, Florence, también vivió las consecuencias de estas regulaciones. Tuvo que cancelar un viaje para visitar a su padre enfermo en Francia, ya que aún estaba esperando su pasaporte británico. La frustración por la falta de comunicación del gobierno se hizo evidente en su testimonio.

La Reacción del Gobierno

El ministro de migración, Mike Tapp, calificó las críticas sobre la comunicación del Home Office como “absurdas” durante un debate posterior a la implementación de las nuevas normas.

¿Un Cambio Suficiente?

Aunque el regreso a normas más inclusivas es un paso positivo, muchos se preguntan por qué estas medidas no se implementaron antes y por qué no se comunicaron de manera más efectiva. Las implicaciones para los ciudadanos europeos que han naturalizado post-Brexit siguen siendo un punto de tensión.