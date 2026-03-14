¡Últimas entradas para SEOcamp 2026, el mayor evento SEO de la región!

La cita más esperada del año en el ámbito del posicionamiento en motores de búsqueda se llevará a cabo el 12 de marzo, y ya no quedan entradas disponibles para asistir de forma presencial. Los interesados aún pueden optar por una entrada virtual para no perderse ningún detalle.

El SEOcamp ha consolidado su lugar como el evento de referencia en Latinoamérica sobre optimización para buscadores, y en su séptima edición, ha agotado rápidamente sus entradas físicas. Para aquellos que aún deseen participar, la única opción disponible es asistir virtualmente, a través de la plataforma de Eleven Agency.

¿Qué es el SEOcamp?

El SEOcamp, organizado por Eleven, una consultora de marketing digital de renombre en la región, se ha convertido en el evento más importante de SEO en América Latina. Desde su creación, ha reunido a los expertos en posicionamiento orgánico más destacados del continente, y este año ha superado las expectativas de asistencia antes de su inicio.

Motivos del Éxito en la Convocatoria

La edición 2026 del SEOcamp llega en un momento crucial para el SEO, marcado por la aparición de modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini, y Perplexity. Estos innovadores canales de búsqueda están cambiando las normas, y el evento reunirá a los líderes en esta dinámica conversación global.

Guido Mazzei, CEO de Eleven y organizador del evento, comenta: «Estamos en el periodo más disruptivo de la historia del SEO. Las reglas han cambiado y siguen evolucionando. SEOcamp está diseñado para que los profesionales salgan equipados con estrategias claras y herramientas efectivas para enfrentar los desafíos venideros.»

Expertos Internacionales en el Escenario

Este año, el evento contará con cinco expertos de renombre en el ámbito del SEO. Destacando la presencia de Lily Ray, reconocida consultora de SEO desde Estados Unidos, estarán acompañados por Sebastián Galanternik, de Mercado Libre; Álvaro Fontela, CEO de Raiola Networks; Laura D’Onofrio, Marketing Manager de Minders; y Martín Noziglia, SEO Sr Manager de Eleven.

Entrada Virtual: No Te Quedes Fuera

Dado que ya se han agotado las entradas presenciales, la opción virtual es la mejor manera de acceder al evento. La transmisión en vivo permitirá a los asistentes disfrutar de todas las conferencias en tiempo real, sin importar su ubicación. Las entradas siguen disponibles en eleven.agency/seocamp.

Este evento cuenta con el apoyo de importantes sponsors como Raiola Networks, Minders, y Ahrefs, quienes respaldan esta séptima edición para asegurar una experiencia inolvidable.