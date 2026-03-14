El Gobierno de la Ciudad suprime el impuesto de sellos para financiamiento de tarjetas de crédito

A partir de hoy, los porteños podrán acceder a una importante medida que reduce el costo de financiamiento en sus tarjetas de crédito, gracias a la eliminación del Impuesto de Sellos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), ha dado un paso significativo al eliminar, desde hoy, el impuesto de Sellos que se aplicaba sobre el saldo financiado de las tarjetas de crédito.

Con esta decisión, los contribuyentes que opten por pagar el saldo mínimo y financien el resto del resumen de su tarjeta ya no deberán abonar el tributo del 1,2%, lo que no solo alivia el costo de financiamiento, sino que también proporciona un respiro económico a los habitantes de la ciudad.

Desde la AGIP se indicó que esta exención se aplicará de forma automática, por lo que los ciudadanos no tendrán que realizar ningún trámite para beneficiarse de ella.

Un Cambio Significativo para los Usuarios de Tarjetas de Crédito

La eliminación de este impuesto responde a la necesidad de reducir el costo del financiamiento para aquellos que utilizan tarjetas de crédito. Se implementó como un gravamen adicional para quienes no podían pagar el total de sus consumos mensuales, lo que incrementaba la carga financiera y podía conducir a un ciclo de endeudamiento creciente en un contexto económico difícil.

Actualizaron la Exención del Impuesto para la Compra de Viviendas

En un esfuerzo paralelo por aliviar la presión fiscal, el Gobierno de la Ciudad también ha actualizado la exención total del Impuesto de Sellos para la adquisición de una vivienda única y familiar. Anteriormente, este beneficio se aplicaba a operaciones de compraventa hasta un monto de $56 millones, cifra que ahora se ha incrementado a $226.100.000.

Este ajuste permitirá que un mayor número de personas acceda al beneficio, y en caso de superar el nuevo límite, el impuesto solo se aplicará a la parte del monto que exceda dicho valor.

Desde la administración de Jorge Macri afirmaron que, con esta medida, se busca aliviar los costos asociados a la adquisición de propiedades en la ciudad, en un contexto que busca acompañar el crecimiento de los ciudadanos.