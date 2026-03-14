Ramiro Tosi: Proyecciones de Inflación para Marzo – ¿Llegará a iniciar con 3?

La inflación de febrero ha dejado a los economistas en alerta, con cifras que superan las expectativas. Analistas advierten que este aumento podría marcar el fin de un proceso de desinflación que se había mantenido durante meses.

Un 2,9% que Revuela Alarmas

El economista Ramiro Tosi, en una reciente entrevista con Canal E, reveló que el aumento del 2,9% en el índice de inflación se aleja de las previsiones de los analistas, quienes esperaban un incremento más moderado, alrededor del 2,6% o 2,7%. Tosi enfatizó que este resultado se vio influenciado principalmente por el significativo aumento del 6,8% en el sector vivienda, impulsado por ajustes tarifarios recientes.

Factores Clave: Tarifas y Alimentos

El rubro vivienda fue el mayor responsable de la cifra general, aportando 0,7 puntos porcentuales al índice. Al mismo tiempo, los precios de alimentos y bebidas también se mantienen en niveles elevados, contribuyendo en términos significativos al aumento general. Este rubro representó otro 0,7 puntos en la medición de febrero, evidenciando la presión que ejercen las tarifas sobre la inflación.

Perspectivas para Marzo: ¿Se Elevará Aún Más?

El escenario para marzo no parece promisorio. Tosi anticipa un aumento que podría llevar la inflación por encima del 3%, impulsado por factores estacionales como el inicio del ciclo escolar y el impacto en los precios del transporte y la vestimenta. Además, la situación internacional, con el encarecimiento del petróleo, podría añadir presión a la inflación local.

La Inercia Inflacionaria: Un Desafío Persistente

El economista destaca que la inercia inflacionaria representa un obstáculo crítico. Los ajustes en precios y costos, alineados a cifras pasadas, complican la situación. Esto se traduce en una expectativa de índices inflacionarios que mantendrán cifras altas, al menos hasta mediados de año.

Proyecciones Oficiales: Entre la Realidad y la Expectativa

Tosi criticó las proyecciones oficiales de inflación para 2026, que apuntaban a un 10% anual, una meta que parece ahora totalmente inalcanzable. En su análisis, estima que la inflación para este año podría situarse entre 25% y 27%, lo que, aunque representa una desaceleración respecto a 2025, está muy por encima de las expectativas gubernamentales.

Impacto de Inversiones en el RIGI: Muy Poco para el Consumo

En cuanto a las inversiones relacionadas con el RIGI, Tosi es cauteloso, señalando que, aunque proyectos en Vaca Muerta y minería avanzan, su efecto en la economía cotidiana será limitado. Estos sectores son intensivos en capital y no generan un impacto significativo en términos de empleo o consumo general.

Renovación de Financiamiento: Última Licitación del Tesoro

Por último, Tosi se refirió al reciente proceso de licitación del Tesoro, que necesitaba renovar más de 9 billones de pesos y terminó recibiendo ofertas que superaron las expectativas, captando casi 800.000 millones más de lo previsto. Además, destaca la colocación de un bono en dólares, lo que sugiere un interés significativo en anticipar vencimientos.