Misiones Prohíbe la Compra de Vehículos para el Estado

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, ha implementado una medida drástica para la administración provincial: la prohibición de adquirir vehículos, centrada en la optimización de recursos en medio de una crisis económica.

El gobierno provincial de Misiones, liderado por Hugo Passalacqua, ha determinado la prohibición de la compra de vehículos para toda la administración pública, así como para entes autárquicos y organismos descentralizados. Esta decisión fue formalizada a través del Decreto N.º 375/2026, que comenzará a regir de inmediato y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Objetivo de la medida

El decreto aclara que esta restricción tiene como fin primordial la eficiencia en la gestión pública y la necesidad de optimizar la asignación de recursos. La norma establece que «la distribución de recursos en la Administración Pública debe ajustarse rigurosamente a las necesidades para alcanzar los objetivos establecidos», destacando la intención de un manejo más responsable de los fondos estatales.

Excepciones a la restricción

A pesar de la amplia aplicación de esta normativa, se contemplan excepciones que abarcan las áreas de Seguridad y Salud Pública, así como situaciones que cuenten con la autorización expresa del Poder Ejecutivo.

Acciones complementarias de Passalacqua

En un esfuerzo paralelo para cuidar el presupuesto provincial, Passalacqua también ha ordenado la eliminación de 114 cargos jerárquicos. Esta decisión busca resguardar los recursos públicos, una medida que el mandatario ha justificado como necesaria para asegurar que el esfuerzo de la ciudadanía se traduzca en un mejor uso del dinero público.

“Respetar el esfuerzo de nuestra gente implica cuidar los recursos de las familias misioneras”, enfatizó Passalacqua, reafirmando su compromiso con un gobierno más austero y eficiente.