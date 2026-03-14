Milei Ataca a ‘Empresaurios’ con Ayuda de un Robot en Abasto Shopping y Provoca Controversia

Javier Milei vuelve a ser el centro de atención: un comentario sobre un robot cafetero en el Abasto Shopping se transforma en un crudo ataque contra el avance tecnológico y los empresarios argentinos.

El presidente Javier Milei ha hecho de las críticas un habitual componente de su comunicación, tanto en redes sociales como en sus discursos. Este fin de semana, su mensaje de la madrugada del sábado generó un nuevo revuelo al pasar de un aparente elogio a un robot cafetero a una dura crítica hacia los supuestos «ludditas» y empresarios que, según él, obstaculizan el progreso.

La Publicación que Encendió la Polémica

A las 5:31 AM, Milei compartió en su cuenta de X un mensaje que comenzó siendo un tributo a un robot que prepara café en un shopping de Buenos Aires. Sin embargo, rápidamente evolucionó hacia un feroz ataque a quienes se oponen a la modernización del mercado laboral. «Cuidado con los demagogos y nacionalistas que ocultan la corrupción de los políticos», advierte el mandatario.

Cifras que Acompañan su Discurso

Milei se encuentra actualmente en España, participando de un foro organizado por el partido ultraderechista Vox. Desde allí, el presidente acusó a los empresarios argentinos de ofrecer «menores salarios» y de ser responsables de una «oferta limitada de productos». Contextualizó su discurso con la afirmación de que este panorama contribuye a aumentar la pobreza en el país.

El Mensaje de Milei en Detalle

En su publicación, el presidente expresó:

«Los brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral van a comenzar a llorar por la industria nacional y el empleo. El avance tecnológico desplaza lo menos eficiente con bienes de mejor calidad a menor costo, lo que a su vez promueve un aumento en los salarios y el consumo».

Este comentario fue acompañado por un video del robot cafetero, ilustrando el contraste entre el avance tecnológico y las posiciones conservadoras que critican estos cambios.

Las Reacciones en Redes Sociales

Como era de esperarse, el posteo generó casi 600 respuestas en pocas horas, mostrando una clara división entre quienes apoyan y critican su postura. Entre las reacciones se cuenta un retuit de Lilia Lemoine, lo que intensificó el debate en su eterna ‘batalla cultural’.

Un Tema que Resuena en el Debate Nacional

El choque entre la defensa de empleos tradicionales y la modernización económica se ha convertido en un tema recurrente en la política argentina. La provocativa opinión de Milei reitera la tensión entre quienes abogan por la innovación y aquellos que priorizan la protección de empleos en un marco más tradicional.