¿Filtraciones en el aire? Sospechas de operaciones antes del anuncio de inflación

Recientemente, el anuncio del dato de inflación de febrero ha despertado inquietudes en el mercado, ya que se han detectado movimientos inusuales que sugieren el posible uso de información privilegiada.

La controversia comenzó a rodear la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, con una inflación del 2,9%, que resultó ser dos décimas superior a lo estimado por los analistas. Las dudas se intensificaron por operaciones sospechosas que se produjeron minutos antes del anuncio oficial.

Movimientos Sospechosos en Plataformas de Apuestas

Los movimientos en las apuestas online antes del anuncio oficial generaron sospechas.

Las plataformas de apuestas, como Polymarket, notaron un cambio repentino en las apuestas relacionadas con el IPC, justo antes de la divulgación. Hasta momentos previos, la mayoría apostaba a un rango de inflación entre el 2,5% y 2,7%, pero de pronto, la opción más popular se movió al intervalo de 2,8%-3%, que es precisamente el anunciado por el INDEC.

Fernando Molina, un ingeniero en sistemas implicado en investigaciones previas de criptomonedas, advirtió sobre cuentas que realizaron jocosamente apuestas masivas justo antes de que el dato se hiciera público. Estas operaciones, que superaron la media habitual, sugieren que probablemente contaron con información anticipada.

Movimientos en el Mercado de Capitales

No solo las plataformas de apuestas están bajo la lupa; el mercado de títulos públicos también exhibió movimientos sospechosos. Antes de la divulgación del IPC, se registraron aumentos significativos en los bonos CER (compensados por la inflación) y caídas en los bonos de tasa fija.

Las fluctuaciones en el mercado de bonos antes del dato oficial también han generado suspicacias.

Se observó que los títulos CER crecieron en promedio un 0,3%, indicando que aquellos que invirtieron antes de la publicación oficial aseguraron ganancias en medio de este movimiento. Por otro lado, el segmento de tasa fija experimentó caídas aproximadas del 0,25%.

Implicancias Legales

El acceso a información privilegiada para realizar este tipo de transacciones está prohibido por la legislación argentina, y los infractores podrían enfrentar consecuencias legales. Según normas vigentes, el INDEC solo puede proporcionar datos anticipadamente a ciertos funcionarios, siempre bajo estricta confidencialidad.