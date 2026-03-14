Acciones argentinas en Wall Street caen 7% y riesgo país se incrementa

Los mercados argentinos sufrieron nuevas caídas este viernes, generadas por la inquietud de los inversores ante la intensificación del conflicto en Medio Oriente. Los índices reflejan un panorama cada vez más complicado para las finanzas locales.

Las acciones y bonos argentinos continuaron su descenso, con el S&P Merval marcando su segunda caída consecutiva. El riesgo país también se incrementó, superando los 580 puntos básicos, una situación preocupante para la capacidad del Gobierno de refinanciar la deuda en mercados internacionales.

Bonos en Terreno Negativo

Los bonos argentinos registraron pérdidas significativas, particularmente los bonos Globales, que cayeron hasta un 2,3%. El Global 2046 se posicionó como el más afectado. Por su parte, los Bonares mostraron predominancia de bajas, sobresaliendo el Bonar 2041 con un descenso de hasta 1,3%. Aún así, el Bonar 2029 experimentó un leve aumento del 0,3%.

En este contexto, el riesgo país aumentó un 4,1% y alcanzó los 584 puntos básicos, lo que refleja la incertidumbre que atraviesa el mercado debido a la escalada de la situación global.

Impacto del Conflicto Global en el Mercado Energético

Las preocupaciones del mercado giran en torno a cómo el conflicto en Medio Oriente podría afectar el suministro de energía a nivel mundial. Esto está provocando que el petróleo Brent se mantenga cerca de los u$s100 por barril, generando un clima de volatilidad que afecta a múltiples sectores.

Bonos Ajustados por Inflación Muestran Resiliencia

En contraste con los títulos en dólares, los bonos ajustados por inflación (CER) evidencian un desempeño favorable, con aumentos de hasta 1,5%. Este crecimiento sigue a un dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero que superó las expectativas, alcanzando un 2,9%.

Desplome del S&P Merval y Acciones Argentinas

El S&P Merval cayó nuevamente un 2%, cerrando en 2.642.584,170 puntos, con una contracción del 3,9% en su versión en dólares. Los mayores descensos fueron liderados por Grupo Supervielle y Banco BBVA, que bajaron 6,4% y 6,3% respectivamente. No obstante, Banco Valores y Transportadora de Gas del Norte mostraron incrementos del 4,9% y 2,2% respectivamente.

La Influencia del Conflicto Internacional en la Economía Local

La situación de los mercados globales, marcada por el conflicto en Medio Oriente, sigue condicionando la economía local. El hecho de que Argentina haya evolucionado hacia un exportador neto de petróleo, gracias al desarrollo de Vaca Muerta, implica que los altos precios del crudo pueden traducirse en mayores ingresos en divisas. Sin embargo, este fenómeno también ejerce presión sobre la inflación y los precios internos de los combustibles.

Actualmente, el costo de los combustibles en el mercado local está referenciado a un precio de barril cercano a u$s58. Un aumento en el precio del petróleo podría llevar a incrementos significativos en los surtidores, complicando aún más la situación económica del país.