La situación en Ucrania se intensifica a medida que el país se posiciona como un aliado clave en la lucha contra las amenazas de drones iraníes, mientras las tensiones con Teherán aumentan.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anunció que once naciones han solicitado su apoyo para contrarrestar los drones tipo Shahed en medio del conflicto con Irán. Según Zelenskyy, este nuevo escenario revela cómo Ucrania se ha convertido en un baluarte en la defensa de la soberanía y seguridad en Europa.

Ucrania en el Centro del Conflicto Regional

Ebrahim Azizi, líder del comité parlamentario iraní de seguridad y política exterior, declaró que Ucrania, al proporcionar drones a Israel, ha entrado en la contienda del conflicto. Esta afirmación pone de relieve el papel crucial de Ucrania en el escenario geopolítico actual.

Asistencia Internacional: Un Vínculo de Protección

Durante una conferencia, Zelenskyy destacó que su nación ha evaluado minuciosamente todas las solicitudes de asistencia para lidiar con los drones Shahed. «Estamos dispuestos a ayudar solo a aquellos que colaboran en la defensa de la vida de los ucranianos y su independencia», afirmó sin detallar qué países podrían quedar fuera de este apoyo.

Decisiones Concretas y Colaboraciones Activas

Zelenskyy reveló que ya se han tomado decisiones específicas en respuesta a algunas peticiones. Entre las acciones emprendidas, Ucrania ha desplegado drones interceptores y un equipo especializado para proteger bases militares de Estados Unidos en Jordania.

Un Sistema de Defensa en Evolución

En el marco de la invasión rusa, que ha entrado en su quinto año, Ucrania ha fortalecido su capacidad de interceptación de drones. Actualmente, el país mantiene una tasa de éxito del 80% en la neutralización de amenazas aéreas.

Según el comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, más del 70% de los drones tipo Shahed que se dirigieron a la capital y su región fueron derribados en febrero. Desde 2022, Ucrania ha desarrollado un sistema de defensa aérea complejo que incluye grupos de combate móviles y una variedad de interceptores diseñados localmente.

Irán: Aliado Estratégico de Rusia

Desde el inicio del conflicto en 2022, Irán ha sido uno de los principales aliados de Rusia, primero suministrando drones Shahed y luego facilitando la transferencia de tecnología para su producción local. Este intercambio estratégico intensifica las preocupaciones sobre la estabilidad regional en Europa del Este.