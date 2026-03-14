Actor palestino no podrá asistir a los Oscars 2026 por veto de EE. UU.

El actor palestino Motaz Malhees se encuentra imposibilitado de asistir a los prestigiosos premios Oscars, a pesar de formar parte del elenco de una película nominada. La razón detrás de esta situación es una prohibición de viaje impuesta por el ex presidente Donald Trump.

Malhees destaca por su papel en The Voice of Hind Rajab, un conmovedor filme que aborda la tragedia de una niña palestina de cinco años, víctima de la violencia en Gaza. Este largometraje ha sido reconocido con una nominación en la categoría de mejor película internacional.

Una Oportunidad Perdida Debido a la Ciudadanía

El actor, quien interpreta a un operador de call center que intenta ayudar a la pequeña, compartió su descontento en Instagram, expresando su tristeza por no poder asistir a la gala. “No se me permite ingresar a Estados Unidos debido a mi ciudadanía palestina”, comentó Malhees.

Restricciones en el Ingreso a EE. UU.

La prohibición de viaje, emitida en una declaración de diciembre, busca restringir la entrada de individuos que utilizan documentos de viaje otorgados o respaldados por la Autoridad Palestina. La medida se justificó bajo la premisa de razones de seguridad y comenzó a aplicarse desde el 1 de enero, según la información publicada por el departamento de Estado de EE. UU.

El Trasfondo de la Película

The Voice of Hind Rajab fue inspirada por un trágico suceso en el que no solo perdió la vida la niña, sino también cinco miembros de su familia y dos trabajadores de ambulancias que intentaron rescatarla, todos víctimas del fuego israelí. Israel ha comunicado que está revisando el caso.

Desigualdades en la Representación

A diferencia de sus compañeros de reparto, quienes poseen otras nacionalidades que les permiten viajar a EE. UU., Malhees únicamente tiene pasaporte palestino, lo que limita su movilidad. Esta situación expone las barreras que enfrentan muchos artistas tras la implementación de medidas restrictivas.

Un Contexto de Conflicto y Desplazamiento

La historia de Malhees se enmarca en un contexto más amplio de desplazamientos y represalias hacia voces pro-palestinas en Estados Unidos. Recientemente, un juez de inmigración decidió liberar a Leqaa Kordia, quien ha vivido la pérdida de más de 170 familiares durante el conflicto en Gaza, después de haber estado detenida por un año, destacando la gravedad de la situación para quienes buscan refugio y voz en un entorno hostil.