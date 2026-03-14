Alerta: Datos Clave para el Gobierno

Milei: Un Nuevo Rumbo en Medio de la Dificultad Económica

En su extensa intervención en el Congreso, Javier Milei proyecta optimismo para la segunda parte de su mandato, a pesar de un panorama económico desalentador.

Durante su discurso de 1 hora y 40 minutos en el Congreso, el presidente Javier Milei no solo buscó criticar a la oposición, sino que también intentó sembrar esperanzas sobre el futuro de su gobierno. En su mensaje, enfatizó que la segunda mitad de su mandato será más prometedora que la primera.

Después de analizar las estadísticas que indican mejoras en la pobreza, Milei afirmó que “este intervalo de malaria se ha terminado; repito, la malaria se ha terminado”, un mensaje claro que pretende elevar las expectativas de la población.

Un Balance del Pasado y una Mirada hacia el Futuro El presidente destacó la transición del país, iniciando desde una crisis extrema hasta un nuevo capítulo en la historia argentina, donde la ética se plantea como una política de Estado. Sin embargo, su discurso dejó en segundo plano las realidades actuales.

El Grado de Optimismo de la Población Diversos estudios de opinión han reflejado una tendencia estable en la percepción económica. Un informe de la Fundación Pensar señala un contraste entre la esperanza de la ciudadanía y un creciente pesimismo. A pesar de que el 48% de los encuestados considera que el país avanza en la dirección correcta, también se registra un estado de ánimo predominantemente negativo.

Percepción del Gobierno y Preocupaciones Sociales La popularidad del presidente Milei permanece en una posición favorable, con un 51% de aprobación. Sin embargo, el 43% de los consultados sostiene que “el Gobierno no tiene capacidad para solucionar los problemas”, en contraste con un 36% que cree que hay un reconocimiento de los problemas, aunque se necesita más tiempo para solucionarlos. Los principales desafíos identificados por la población son la economía, los bajos salarios y el desempleo.

Inflación y Problemas Económicos A pesar de los esfuerzos del Gobierno, un abrumador 55% de la población piensa que la inflación no está disminuyendo. Además, un 52% afirma que su salario no es suficiente, con cifras que aumentan al 58% entre las personas mayores de 50 años. La difícil situación económica ha llevado a dos de cada tres encuestados a renunciar a servicios básicos debido a ingresos insuficientes.