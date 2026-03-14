Bitcoin supera al oro y Wall Street en las crisis más duras desde 2020

Un estudio reciente revela que Bitcoin ha superado al oro y al S&P 500 en rendimiento tras eventos geopolíticos claves, marcando un cambio de paradigma en el panorama financiero.

Bitcoin se Afirma en Momentos de Crisis Global

Desde el año 2020, en las semanas posteriores a diversas crisis internacionales, Bitcoin ha demostrado ser un competidor poderoso frente a activos tradicionales como el oro. Este análisis, realizado por River Financial, destaca cómo los recientes acontecimientos geopolíticos han cambiado el comportamiento del mercado, otorgándole un nuevo rol al activo digital.

Eventos Clave que Transformaron el Mercado

El estudio incluyó siete situaciones críticas, tales como la escalofriante tensión entre Estados Unidos e Irán en enero de 2020, el estallido de la pandemia de COVID-19, la invasión de Ucrania, y la reciente crisis bancaria en EE.UU. Esta serie de eventos ha puesto de manifiesto una tendencia: Bitcoin no solo es una alternativa, sino que ha empezado a dominar el rendimiento en momentos de alta volatilidad.

Comparativa de Rendimiento: Bitcoin vs. Oro

En cada uno de los episodios analizados, Bitcoin ha superado ampliamente al oro y al S&P 500. Por ejemplo, tras el conflicto entre Washington y Teherán, Bitcoin incrementó su valor en un 20%, mientras que el oro lo hizo en un modesto 6%, y el índice bursátil retrocedió un 7%.

De manera similar, durante el inicio de la pandemia, Bitcoin experimentó un aumento del 21%, en comparación con el oro que apenas subió un 3% y el S&P 500 un 2%.

La Crisis Bancaria y el Desarme del Carry Trade

La crisis bancaria de 2023 puso de relieve este patrón, con Bitcoin disparándose un 32%, frente al 11% del oro y el 4% del S&P 500. Incluso en el contexto del desarme del carry trade del yen en 2024, Bitcoin demostró una vez más su superioridad frente a los activos convencionales.

El Conflicto con Irán: Un Caso Reciente

En el conflicto actual con Irán, que comenzó en febrero de 2026, Bitcoin ha registrado un avance del 14%, mientras que el oro y el S&P 500 caen en ese mismo período. Esta evidencia resalta un fenómeno inusual, donde Bitcoin desafía las expectativas tradicionales de inversión en tiempos de tensión global.

¿Por Qué Bitcoin Está Gañando Terreno en el Valor de Refugio?

Aunque Bitcoin no ha reemplazado al oro, sus resultados a 60 días en momentos críticos muestran un rendimiento convincente. Este activo digital comienza a consolidar un espacio en las carteras de aquellos que buscan refugio ante la incertidumbre.

Los patrones emergentes sugieren que Bitcoin está siendo considerado cada vez más como una alternativa viable para atraer capital durante situaciones de inestabilidad, lo que desafía la percepción tradicional del oro.

La Nueva Narrativa de Mercado

El análisis de River Financial plantea una cuestión provocadora: ¿es sostenible esta tendencia o estamos ante una fase transitoria en el mercado de criptomonedas? Hasta ahora, los datos indican que Bitcoin ha sido consistente al liderar el rendimiento en momentos críticos desde 2020, con un futuro que parece prometedor.