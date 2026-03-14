Extraordinaria joven de Rosario se gradúa a los 12 años: un prodigio con Altas Capacidades Intelectuales

Lara Ghione, una adolescente de 12 años de Rosario, acaba de completar con éxito su Diplomatura en Community Management en la Universidad Abierta Interamericana, convirtiéndose en una inspiración para muchos.

“Ya rendí y me recibí”, anuncia Lara, que culminó sus estudios en diciembre de 2025. Durante su experiencia académica, no solo adquirió conocimientos valiosos, sino que también tuvo la oportunidad de conocer a personas de diversas regiones, como Neuquén y San Juan, enriqueciendo su perspectiva. “Aprendí de diferentes culturas”, añade con entusiasmo.

Un talento excepcional que desafía los límites

Lara no es una chica común. Nació con Altas Capacidades Intelectuales y TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad), lo que la convierte en un caso singular. Con un coeficiente intelectual de 132, muy por encima del promedio nacional, desde pequeña mostró un desarrollo avanzado: a los tres meses se sentaba sola, y a los seis años ya formulaba oraciones completas y se aventuraba a entender conceptos complejos como la democracia y la historia argentina.

La búsqueda de un espacio educativo

Debido a su singular inteligencia, Lara enfrentó desafíos en su trayectoria educativa, siendo rechazada en cinco colegios antes de encontrar un lugar en la escuela Biró de Fisherton, donde actualmente cursa séptimo grado. “Tuve que explicarles a las maestras que mi cerebro funciona diferente”, cuenta Lara, quien ha aprendido a lidiar con la percepción de ser vista como “la diferente” entre sus compañeros.

Desayunando con creatividad y pasión

Aunque siente que lo consideran un prodigio, Lara recuerda que, sobre todo, es solo una niña de 12 años con sueños y aspiraciones. A su edad, comparte su pasión por la danza y el canto, deseando encaminarse hacia un futuro brillante como bailarina profesional. «Cada uno tiene su peculiaridad, y no somos todos iguales”, reflexiona convencida.

Una voz para los neurodivergentes

El caso de Lara abre un diálogo esencial sobre la neurodivergencia, un concepto que aboga por reconocer y valorar las diferencias cognitivas. Según estudios, el 15% de la población mundial está compuesta por individuos neurodivergentes, quienes a menudo enfrentan desafíos en la comunicación y la socialización. “Nosotros pensamos de manera diferente, y eso a veces se malinterpreta”, sostiene Lara.

El legado familiar y el apoyo constante

La historia de Lara también resuena en la vida de su madre, Yamila Romero, quien también presentó habilidades excepcionales desde corta edad. Para Yamila, entender las altas capacidades de su hija fue un proceso liberador, descubriendo que este rasgo se transmitió genéticamente. “Siempre me sentí diferente en el colegio, y ahora veo que le pasó lo mismo a ella”, explica.

Desafiando las normas y abriendo caminos

A medida que Lara navegaba por la complejidad de su neurodivergencia, chocó contra el bullying y la incomprensión. Sin embargo, gracias al apoyo de su madre y su propio empuje, comenzó a abordar esta realidad de forma activa. “Quiero salir al mundo a contar cómo soy”, expresó anteriormente, mostrando una determinación que la caracteriza.

Un futuro prometedor

Ahora, en el umbral de la adolescencia, Lara se prepara para nuevos retos, incluido su viaje de egresados y el deseo de seguir avanzando en sus estudios de danza. Su cuenta de Instagram ha servido como plataforma para compartir su experiencia como neurodivergente, mostrando a otros que, aunque sus cerebros funcionen de manera diferente, el camino para alcanzar sus sueños está abierto.

Un año clave: logros y desafíos

El año 2025 no solo marcará el final de su primaria, sino también un hito en su vida académica al haber obtenido su diploma universitario. “Rindió como todos los demás y se lo ganó. Su dedicación ha sido un camino hacia el éxito”, concluye su madre, orgullosa de los pasos firmes y decididos de su hija hacia el futuro.