Alejandro Sangiorgio: ‘La reforma laboral no ha aumentado el empleo formal’

A medida que avanza la gestión de Javier Milei, el panorama del empleo en Argentina experimenta cambios drásticos y preocupantes. El economista Alejandro Sangiorgio detalla las alarmantes tendencias que marcan un camino hacia la precarización laboral.

En los dos primeros años del gobierno de Javier Milei, el mercado laboral argentino ha sido testigo de una transformación impactante. En una reciente entrevista con Canal E, Alejandro Sangiorgio, un destacado economista, ofreció un análisis profundo sobre la crisis del empleo, la caída de salarios y el deterioro del tejido empresarial.

Destrucción del Empleo Registrado

Sangiorgio reveló datos preocupantes que muestran que, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, aproximadamente 300.000 empleos asalariados registrados se han perdido en el país. Esta disminución afecta tanto al sector privado como al público, incluyendo el trabajo en casas particulares.

En este contexto, el sector privado fue el más afectado, con la pérdida de cerca de 197.000 puestos, representando alrededor de dos tercios de la caída total. A su vez, el sector público experimentó una reducción de aproximadamente 80.000 empleados, mientras que los puestos en casas particulares se redujeron en cerca de 22.000.

El Trabajo Independiente en Retroceso

La situación no es mejor para los trabajadores independientes. Sangiorgio destacó que en este segmento se han perdido más de 240.000 empleos. Aunque las cifras son variadas, los monotributistas sociales sufrieron una caída notable de cerca de 390.000 trabajadores, especialmente debido a reformas implementadas a finales de 2024.

A pesar de la contracción, los trabajadores autónomos experimentaron un ligero incremento de aproximadamente 7.200 individuos, mientras que el monotributo tradicional sumó alrededor de 137.000 nuevos inscriptos.

Reconfiguración de la Estructura Productiva

Esta crisis laboral, según Sangiorgio, revela transformaciones más profundas en la estructura económica del país. El actual esquema favorece actividades en sectores extractivos como minería, agroindustria, pesca y hidrocarburos, los cuales requieren mayor inversión en capital y tecnología, pero generan menos empleo directo.

Impacto de la Reforma Laboral y la Precarización

Sangiorgio también analizó cómo las reformas laborales impulsadas por el Gobierno, basadas en la Ley de Bases, han empeorado la creación de empleo formal. “Es evidente que no han resultado en un aumento del empleo formal, sino lo contrario”, afirmó.

Estas reformas incluyen cambios en la legislación laboral y en los mecanismos de negociación colectiva, favoreciendo la negociación individual sobre la colectiva y restringiendo el poder sindical.

Caída Salarial y Desaparición de Empresas

A la pérdida de empleo se suma la drástica caída en los ingresos reales. Según los datos, los salarios reales del sector privado se redujeron en aproximadamente 6,2%, mientras que en el sector público la disminución fue cercana al 20%.

A su vez, el tejido productivo se ha visto comprometido con la desaparición de cerca de 22.000 empresas. Para Sangiorgio, la combinación de pérdida de empleo, descenso salarial y cierre de empresas pone de manifiesto la gravedad de la crisis económica actual en Argentina.