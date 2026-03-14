Sturzenegger: 400,000 Nuevos Empleos en la Era Milei

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reveló cifras sorprendentes sobre el mercado laboral argentino, destacando la creación de 400.000 empleos durante la gestión del presidente Javier Milei.

Un Crecimiento Cautivador

Sturzenegger informó que el total de nuevos empleos se descompone en 630.000 puestos informales e independientes, mientras que se registró una caída de 222.000 empleos formales. «¿Es esto bueno? Es complejo de evaluar», reflexionó el ministro sobre los cambios en las modalidades laborales.

Metodología del INDEC

El funcionario explicó que el INDEC utiliza diversas fuentes para calcular la generación de empleo en relación con las cuentas nacionales. «Es importante destacar que los puestos de trabajo pueden variar, ya que una persona puede ocupar más de un puesto. Sin embargo, la serie comparativa es constante a lo largo del tiempo», añadió.

Impacto de las Nuevas Leyes

Gracias a la Ley de Bases, se ha facilitado el acceso al monotributo, que impone una carga impositiva menor. Esto ha permitido un aumento significativo en el número de trabajadores independientes, quienes promedian ingresos de 1.460.000 pesos, comparado con los 1.300.000 pesos de los asalariados.

Empleo por Sectores

En un análisis sectorial, Sturzenegger indicó que, de los 17 sectores productivos analizados, todos experimentaron crecimiento, a excepción de cinco: pesca, minería, intermediación financiera, servicio doméstico y construcción.

Sector Construcción en Retroceso

El ministro destacó que el sector de la construcción es el más afectado, concentrando el 80% de las pérdidas de empleo. Sin embargo, la industria manufacturera ha logrado crear 40.000 nuevos puestos durante estos dos años.

Respuesta a las Críticas Opositoras

Sturzenegger también se refirió a las críticas de la oposición, que señala la disminución de trabajadores registrados en el sistema SIPA. «En realidad, hay que considerar que en estos datos se incluye el monotributo social, que fue inflado artificialmente en administraciones anteriores. Cuando recurrió a una reestructuración, muchos se retiraron de ese esquema», argumentó.

Pavimentando el Camino

El ministro concluyó que, a pesar de los desafíos, el panorama del mercado laboral en los primeros años del gobierno de Javier Milei es alentador, distanciándose de las narrativas negativas que suelen escuchar. «Aún queda un largo trecho por recorrer», enfatizó.