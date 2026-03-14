Juan Graña advierte: ‘Nos distanciamos del desempeño inflacionario de nuestros vecinos’

La inflación en Argentina sigue siendo un tema candente, especialmente tras los recientes datos de febrero. Según el economista Juan Graña, el país se encuentra en una crítica segunda posición en el ranking inflacionario regional, solo superado por Venezuela. La preocupación radica no solo en el alto índice, sino en la falta de desaceleración sostenida de los precios.

La inflación argentina es un tema de constante análisis a medida que las cifras más recientes salen a la luz. En una reciente conversación, Juan Graña reveló la situación alarmante del país en comparación con sus vecinos en América Latina. Argentina continúa en el segundo escalón de un ranking que no es para alardear, y la persistente aceleración de la inflación hace que la brecha con otros países se amplíe.

Desfase Inflacionario con la Región

Graña resaltó que mientras países como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil encuentran cierta estabilidad, Argentina se aleja de resultados favorables. «Estamos en una trayectoria que nos separa de lo que normalmente esperan nuestros vecinos», explicó el economista.

Desafíos del Modelo Antiinflacionario

El marco económico que inicialmente ofreció resultados positivos en la lucha contra la inflación ahora muestra signos de desgaste. Graña señaló que el modelo encargado de combatir este fenómeno ha empezado a descomponerse, y advirtió sobre una posible aceleración en marzo debido a factores estacionales y el impacto del conflicto en el Medio Oriente sobre los precios del petróleo. “Marzo probablemente presente cifras peores”, anticipó.

Proyecciones de Inflación para Marzo

Aunque se espera que los aumentos de tarifas sean menores en marzo, los factores que presionan sobre el índice inflacionario son persistentes. La inflación podría volver a ubicarse en un nivel de 3% o incluso más, en un entorno global incierto y con precios de petróleo que continúan en aumento.

Tensiones Fiscales en el Horizonte

El economista también destacó las dificultades fiscales que enfrenta el gobierno. A pesar de los esfuerzos por mantener un superávit, la recaudación fiscal ha mostrado una caída real durante siete meses, lo que dificulta aún más el escenario económico. Las áreas de gasto que tradicionalmente pueden ajustarse, como jubilaciones y salarios estatales, ya están muy comprometidas.

El Rol del Crédito en el Consumo

Graña analizó el impacto del crédito en el consumo, indicando que, tras un año en que este factor sirvió como un soporte crucial, ahora comienza a convertirse en un freno. La acumulación de deudas en morosidad plantea un desafío que debe abordarse con mecanismos de refinanciación más accesibles.

Desinflación: Un Camino Lento y Costoso

A pesar de las tensiones, el economista sostiene que el camino hacia la desinflación continúa, aunque será más lento y costoso tanto económica como socialmente. “Es vital repensar los instrumentos actuales, ya que están generando un alto costo sin los resultados deseados”, concluyó.