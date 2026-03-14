Gas Prices Skyrocket: LA Station Takes it to the Next Level

En un escenario donde el costo del combustible sigue en aumento, una estación de servicio en el corazón de Los Ángeles cobra $8.31 por galón. Este triste récord no solo resalta el aumento de los precios, sino que también deja en evidencia la precariedad de la situación en la que se encuentran muchos consumidores.

A la orilla de Chinatown, la estación Chevron ubicada en 901 N Alameda Street se ha convertido en un símbolo del golpe financiero que representa la gasolina en California. A pesar de su aspecto descuidado y su ubicación poco atractiva, estos precios exorbitantes continúan llamando la atención de los medios.

Precios en Ascenso: ¿Qué Está Sucediendo?

El precio del petróleo ha sufrido un considerable aumento tras los recientes conflictos internacionales, como los ataques de EE. UU. e Israel a Irán. Según datos de AAA, el promedio en Los Ángeles se sitúa alrededor de $5.37, haciendo que la estación de Alameda parezca una anomalía en medio de la normalidad.

Causas del Aumento de Precios

Una trabajadora de la estación, quien prefirió mantenerse en el anonimato, sugirió que la ubicación del establecimiento en el centro de la ciudad justifica sus precios altos. Sin embargo, la pregunta sobre por qué estaciones cercanas ofrecen gasolina a precios más accesibles quedó sin respuesta.

Un Negocio Desolado

La mayoría de los clientes parecen esquivar la estación por sus tarifas altas. Durante un lapso de 40 minutos, solo dos automovilistas se detuvieron a cargar combustible. Uno de ellos, Alex Markarian, un empleado de la oficina del tasador del condado de Los Ángeles, reveló que pagó $34.56 para llenar su Prius, lamentando no haber llenado su tanque en su hogar donde los precios son $3 más baratos por galón.

La Perspectiva de los Compradores

Markarian se mostró frustrado. «Pagé un $12 extra solo por no haber despertado a tiempo», comentó. Este sentimiento se replica entre quienes utilizan la estación, que se ha ganado críticas en línea por sus prácticas de precios, siendo incluso catalogada como un “fraude” por algunos usuarios.

Regulaciones y Realidades del Mercado

A pesar del descontento comunitario, las tarifas elevadas no son consideradas ilegales. Según la portavoz del departamento de asuntos del consumidor del condado de Los Ángeles, Keven Chavez, los comercios pueden establecer precios altos siempre y cuando no se declare una emergencia que justifique el aumento. Por su parte, Kandace Redd de AAA enfatiza que los precios pueden variar considerablemente dependiendo de diversos factores, tales como la localización y el costo del alquiler en el área.

Desafíos que Enfrentan los Propietarios de Estaciones de Servicio

A pesar de lo que parece, los dueños de estas estaciones suelen obtener márgenes de ganancia muy bajos en la venta de gasolina, mientras que productos como refrescos y snacks les proporcionan mayores beneficios. Un testigo en la estación mencionó que probablemente el negocio hizo más dinero con la venta de un refresco que con el combustible de Markarian.

Impacto en la Comunidad

A pesar de la situación tensa y las frustraciones à la hora de cargar combustible, la realidad económica de las estaciones de servicio es compleja y está marcada por múltiples factores, desde impuestos hasta costos de operación. Markarian, no obstante, no tiene intenciones de regresar: «No volveré a detenerme aquí, eso es seguro», concluyó con resignación.