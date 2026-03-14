Rosario: Asesinan a un prefecto retirado mientras trabajaba como chofer de aplicación

Trágico Asesinato de un Ex Agente de Prefectura en Rosario
Un ex agente de Prefectura Naval Argentina fue asesinado mientras trabajaba como chofer de una popular aplicación de movilidad en Rosario. Este suceso ha conmocionado a la comunidad local.
Los Hechos del Incidente
El asesinato tuvo lugar a las 6:35 de la mañana del sábado en la zona de Las Fores Sur, específicamente en la intersección de Colectora José María Rosa y 5 de Agosto. La víctima, de 61 años, identificado como Juan Carlos Baini, estaba realizando traslados en su camioneta Kangoo cuando fue interceptado.
Descubrimiento del Cuerpo
Agentes del Comando Radioeléctrico y una unidad de Infantería llegaron al lugar tras un llamado que alertaba sobre un hombre tendido en el asfalto. Al llegar, confirmaron que Baini yacía boca abajo, sin signos vitales, con múltiples heridas de bala.
Detalles de la Escena
Cuando la ambulancia arribó a las 6:50, los paramédicos confirmaron su fallecimiento. Inicialmente, las investigaciones revelaron que la víctima estaba al lado de su camioneta, cuyas puertas estaban abiertas y las llaves estaban puestas, lo que sugiere que no hubo un intento de robo.
Investigaciones en Curso
Las autoridades han iniciado un exhaustivo análisis de la escena del crimen, incluyendo la recolección de testimonios y el examen de las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. Aunque el caso está en investigación, se están estudiando tanto la mecánica del ataque como sus posibles motivaciones.
La Vida de la Víctima
Fuentes cercanas a Baini indicaron que, tras su retiro en 2015, comenzó a trabajar como chofer para complementar su ingreso, ya que su pensión no era suficiente. Este trabajo había llegado a ser su principal fuente de sustento. Baini, además, se mostraba satisfecho con esta actividad en redes sociales, compartiendo momentos de felicidad junto a su esposa y amigos, y había planeado un viaje a Buenos Aires.
Detalles sobre el Ataque
Según testimonios, los agresores no le dieron la oportunidad de defenderse; atacaron por la espalda y el arma de fuego que portaba Baini, un revólver calibre .45, fue encontrada junto a su cuerpo, lo que indica que no pudo hacer uso de ella.