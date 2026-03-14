Rosario: Asesinan a un prefecto retirado mientras trabajaba como chofer de aplicación

Un ex agente de Prefectura Naval Argentina fue asesinado mientras trabajaba como chofer de una popular aplicación de movilidad en Rosario. Este suceso ha conmocionado a la comunidad local.

Los Hechos del Incidente

El asesinato tuvo lugar a las 6:35 de la mañana del sábado en la zona de Las Fores Sur, específicamente en la intersección de Colectora José María Rosa y 5 de Agosto. La víctima, de 61 años, identificado como Juan Carlos Baini, estaba realizando traslados en su camioneta Kangoo cuando fue interceptado.

Descubrimiento del Cuerpo

Agentes del Comando Radioeléctrico y una unidad de Infantería llegaron al lugar tras un llamado que alertaba sobre un hombre tendido en el asfalto. Al llegar, confirmaron que Baini yacía boca abajo, sin signos vitales, con múltiples heridas de bala.

Detalles de la Escena

Cuando la ambulancia arribó a las 6:50, los paramédicos confirmaron su fallecimiento. Inicialmente, las investigaciones revelaron que la víctima estaba al lado de su camioneta, cuyas puertas estaban abiertas y las llaves estaban puestas, lo que sugiere que no hubo un intento de robo.