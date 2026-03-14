Irán: ¿Prefiere una guerra prolongada sobre un alto el fuego? Otras 2 preguntas clave del conflicto en Medio Oriente

Irán se Prepara para un Conflicto Prolongado: Advertencias y Estrategias
Irán ha manifestado su intención de continuar sus acciones militares, dejando claro que no tiene planes inmediatos para un alto el fuego y está dispuesto a mantener un enfrentamiento a largo plazo.
Autoridades iraníes han afirmado estar listas para una guerra prolongada, destacando su resiliencia y determinación.
El 2 de marzo, Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, destacó la disposición de Irán para enfrentar una «guerra larga». En sus declaraciones, reiteró que, a diferencia de Estados Unidos, la nación persa se encuentra plenamente preparada para un conflicto prolongado y desestimó la opción de diálogo.
Un Enfoque Estratégico en la Guerra
Los funcionarios iraníes han enfatizado que su respuesta a lo que consideran «agresión» no tiene un límite temporal, sugiriendo que el conflicto podría extenderse durante meses. «Definitivamente no buscamos un alto el fuego… Debemos castigar al agresor», afirmó Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, subrayando que la nación está en una lucha existencial con Israel.
El general de brigada Reza Talaeinik, portavoz del Ministerio de Defensa, aseguró que Irán es capaz de mantener una «defensa ofensiva» mucho más allá de lo que sus adversarios podrían anticipar. Añadió que el país ha escalonado el uso de su arsenal, reservando algunas capacidades avanzadas para etapas futuras.
Estrategia de Desgaste
Expertos sugieren que Irán está adoptando una estrategia de desgaste, mediante la cual lanza oleadas de misiles y drones contra objetivos en Israel y en instalaciones estadounidenses. Este enfoque tiene varios propósitos. Primero, obliga a las defensas aéreas de Estados Unidos e Israel a activarse, lo que consume recursos financieros y operativos, dado que la intercepción de misiles con sistemas avanzados como Patriot y THAAD resulta costosa.
Además, la continuidad de estos ataques incrementa la presión sobre sus reservas de misiles interceptores, redes logísticas y capacidad de respuesta militar. Según informes, las fuerzas estadounidenses agotaron sus municiones de precisión a un ritmo acelerado en la primera semana del enfrentamiento.
Consecuencias Económicas del Conflicto
Un conflicto prolongado podría acarrear graves repercusiones económicas tanto a nivel interno como global. Las interrupciones en el suministro energético regional amenazan con elevar los precios del petróleo, considerando que cerca de una quinta parte de este transita por el estrecho de Ormuz, el cual ha visto reducidos sus tráficos significativamente desde el inicio del enfrentamiento.
Las condiciones en Irán ya se ven afectadas por años de sanciones, el aumento del gasto militar y la fluctuación del tipo de cambio, exacerbando la carga económica sobre la población. Analistas advierten que un conflicto prolongado podría resultar en una contracción económica severa y disturbios internos que amenacen la estabilidad del país.
Riesgos Políticos en la Región
A medida que el conflicto se extiende, los riesgos políticos también aumentan. Los países vecinos, especialmente en el Golfo Pérsico, han expresado su preocupación por la posibilidad de un conflicto a gran escala y sus repercusiones económicas. Algunos han instado a reanudar los esfuerzos diplomáticos.
Además, la extensión del conflicto podría cambiar las alianzas en la región, convirtiendo a antiguos aliados en adversarios para Irán. La capacidad de Teherán para equilibrar su estrategia militar con la resiliencia económica y la estabilidad interna se vuelve crucial.
Por su parte, Estados Unidos e Israel enfrentan el desafío de gestionar las complicaciones financieras y políticas de una guerra de desgaste, mientras intentan mantener sus operaciones militares efectivas.