Condenan a la ‘pata argentina’ de la megaestafa OneCoin, tras el escándalo de 4.500 millones de dólares

Córdoba condena a la "pata local" del escándalo One Coin: penas de hasta 9 años de prisión

La justicia cordobesa dictó penas significativas a un grupo de 12 individuos involucrados en el fraude masivo de la criptomoneda One Coin, un esquema piramidal con implicaciones globales que ha causado pérdidas de miles de millones.

Este viernes, la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba sentenció a 12 miembros de la red que operaba localmente el famoso esquema de One Coin, impulsado por la empresaria Ruja Ignatova, quien se ha mantenido prófuga por casi una década y está en la lista de los más buscados por el FBI. Este fraude ha sido calculado en aproximadamente 4.500 millones de dólares. La decisión se fundamentó en las declaraciones de once de los acusados, quienes acordaron además indemnizar a las víctimas con un total de 42 millones de pesos argentinos y 52 mil dólares entre todos.

Detalles de las condenas y perfil de los sentenciados

Las penas impuestas oscilan entre tres y nueve años de prisión. Los condenados incluyen a figuras como el locutor Edgar Moreno (6 años y 11 meses), Ricardo Beretta (7 años) y Alejandro Taylor, quien recibió la pena más severa de 9 años a pesar de no haber contribuido económicamente al esquema. Taylor, que declaró haber acumulado una gran fortuna a lo largo de su vida, posaba como un hombre de éxito mientras supuestamente defraudaba a miles. Mientras tanto, otros tres acusados, como Mariana López y Adolfo Amuchástegui, recibieron penas de tres años en suspenso, lo que ha generado críticas por la percepción de impunidad en ciertos casos

El escándalo One Coin se expande

No es la única acción judicial relacionada con One Coin en Córdoba. Un nuevo juicio, conocido como Causa One Coin 2, se inauguró después de la detención de un contador y otros empleados bancarios en diciembre. Estas detenciones revelaron una red más amplia y compleja de delitos financieros diseñada para evadir la ley. En 2022, otros individuos también enfrentaron condenas por comercializar criptomonedas fraudulentas en la provincia, subrayando la gravedad de los delitos relacionados con la estafa One Coin.

¿Quién es Ruja Ignatova, la fugitiva más buscada?

Ruja Ignatova, conocida como la «reina de las criptomonedas», es una empresaria búlgara con un pasado académico en Oxford. Junto a su hermano, lanzó One Coin en 2014, un fraude que perjudicó a millones y del que se profesa que infló el precio de la criptomoneda sin respaldo financiero real. Durante el auge de One Coin, ella y su hermano promocionaban la criptomoneda como el nuevo Bitcoin, prometiendo riqueza y libertad financiera. Ignatova ha estado prófuga desde 2017 y actualmente es una de las diez fugitivas más buscadas por el FBI, con una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.

Investigaciones y rumores sobre su paradero