Daniel Sticco: ‘La inflación empezará a desacelerarse a partir de junio’

La reciente cifra de inflación de 2,9% en febrero reabre la discusión sobre el comportamiento de los precios en el país. En una entrevista, el economista Daniel Sticco analiza los distintos factores detrás de este fenómeno económico.

En diálogo con Canal E, el economista Daniel Sticco destacó que el último registro mensual de inflación ha reactivado el debate sobre la desaceleración de precios en Argentina. Según Sticco, los datos reflejan una realidad compleja, con situaciones diversas entre los diferentes sectores de la economía.

Visión General sobre el Aumento de Precios

A pesar del aumento general, Sticco subraya que al revisar las estadísticas de INDEC, la situación parece más matizada. «Al analizar los datos, se observa que la mayoría de los precios no han incrementado en la misma medida que el promedio general. Cerca de dos tercios, o un 60%, han aumentado menos de lo que indica el indicador general, y hay incluso sectores que presentan deflación», comenta.

Factores Detrás del Proceso Inflacionario

Sticco explica que la actual inflación en Argentina se origina en factores monetarios, especialmente intensificados durante 2025, durante el periodo electoral. “Desde un principio, el Gobierno enfatizó que hay un fenómeno monetario subyacente que impulsa la inflación”, señala el economista.

La Búsqueda de Refugio en el Dólar

En su análisis, Sticco menciona que entre junio y octubre de 2025 se observó un notable interés en refugiarse en el dólar. “Los activos dolarizados, en gran parte, se mantuvieron en el sistema bancario al tiempo que muchos capitales se trasladaron de pesos a dólares”, explica.

Este movimiento de capitales tuvo un efecto inflacionario que se manifestó con cierto retraso, evidenciando que las variaciones monetarias pueden tardar entre 12 y 20 meses en reflejarse en los niveles de inflación, según su juicio. “Por lo tanto, la desaceleración más clara puede observarse en los próximos meses”, añade.

Expectativas Futuras sobre la Inflación

Si la tendencia de refugio en el dólar comenzó en junio del 2025, se podría observar una desaceleración significativa en el índice inflacionario a partir de esa misma época en 2026. “Es probable que, al llegar a junio, sea posible notar un descenso más notable en la inflación”, concluye Sticco, ofreciendo una perspectiva esperanzadora en medio del complejo panorama económico que enfrenta Argentina.