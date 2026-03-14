Ex-presidentes de los Balcanes critican la guerra en Irán en el Foro Global de Bakú

El Foro Global de Bakú en Azerbaiyán concluyó el sábado con diálogos sobre la necesidad de una reestructuración en el sistema internacional, enfatizando las graves repercusiones que podría acarrear la falta de soluciones diplomáticas ante el conflicto en Irán.

En un clima marcado por la guerra en Irán, destacados líderes han expresado su preocupación por la escalada de tensiones. Durante el foro, Boris Tadić, ex presidente de Serbia, denunció cómo la actual guerra en Irán ha intensificado la crisis global que comenzó con la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

La Historia en Juego

“La guerra en Irán está desatando una nueva crisis tras la de Ucrania, involucrando a una segunda potencia global en el conflicto”, advirtió Tadić. También hizo eco de las críticas hacia las acciones de las superpotencias, afirmando que la falta de respeto hacia el derecho internacional está generando inestabilidad en diversas naciones, incluso en Azerbaiyán.

Reflexiones sobre Intervenciones Externas

Al recordar los bombardeos en Serbia durante la guerra de Kosovo en 1999, Tadić señaló que “las potencias grandes no pueden continuar interviniendo en países soberanos sin repercusiones”. Para él, el único camino viable es un reinicio bajo el liderazgo de la ONU.

Una Visión Pesimista

Tadić fue directo en su diagnóstico: “La administración de [Donald] Trump está subestimando a Irán y no hay una solución rápida al conflicto”. El ex presidente resaltó la necesidad de mediadores que restauren la autoridad de la ONU y otras instituciones multilaterales.

Temores de una Nueva Guerra Mundial

Ivo Josipović, ex presidente de Croacia, también compartió su inquietud sobre las repercusiones de la guerra. “Los problemas humanitarios están en aumento, con muchas personas huyendo del conflicto, lo que representa un desafío inmenso”, declaró. Su preocupación por el posible estallido de una tercera guerra mundial es palpable.

Un Cálculo Geopolítico Complicado

Josipović exacerbó su incertidumbre al destacar cómo los conflictos actuales suelen propiciar nuevos enfrentamientos, especialmente cuando grandes potencias como Rusia y China están involucradas. “Los escenarios de guerra mundial son temibles; la historia nos ha enseñado que estas guerras pueden generar más guerras”, concluyó.